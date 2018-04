Landtag debattiert Söders Vorstoß Kreuz-Beschluss: Opposition kritisiert Missbrauch eines Glaubenssymbols

Der Kruzifix-Erlass der CSU-Regierung sorgt weiter für kontroverse Debatten - so auch am Donnerstag im Landtag. Die Opposition kritisiert die Anweisung, dass künftig in allen bayerischen Staatsbehörden Kreuze hängen sollen, als Missbrauch eines Glaubenssymbols. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verteidigt die Idee als "Bekenntnis zur Identität".

Von: Nikolaus Neumaier