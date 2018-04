"Widerliche Texte" Kollegah & Farid Bang - Kulturrat-Präsident Höppner verlässt "Echo"-Beirat

Der Präsident des Deutschen Kulturrats, Christian Höppner, zieht sich aus dem Beirat des Echo-Musikpreises zurück. Das kündigte er bei der Verleihung des "Kulturgroschens" an den früheren Bundestagspräsidenten Norbert Lammert an. Damit hat die anhaltende Kritik an die Ehrung der Rapper Kollegah & Farid Bang, deren Texte als antisemitisch kritisiert werden, erste personelle Konsequenzen