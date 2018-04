SPD-Landesvorstand in Nürnberg Kohnen: Polizeiaufgabengesetz bedroht "jeden einzelnen"

Gegen das geplante Polizeiaufgabengesetz (PAG) hat sich am Freitag in München ein Bündnis formiert - mit dabei die Landtagsfraktion der Bayern-SPD. Kein Wunder also, dass das PAG beim Treffen des SPD-Landesvorstandes in Nürnberg das bestimmende Thema war - neben der am Sonntag anstehenden Wahl der neuen SPD-Bundesvorsitzenden.

Von: Tina Wenzel