Asylstreit der Union beigelegt Koalitionsausschuss diskutiert Kompromiss nur an, Opposition ist entsetzt

Seehofer war einer der ersten, der in der CDU-Parteizentrale vor die Kameras trat. Er sprach von einer klaren Vereinbarung, wie illegale Migration an den Grenzen zwischen Deutschland und Österreich verhindert werden könne. Diese klare Vereinbarung erlaube es ihm, seinen Ministerposten zu behalten. Am Sonntagabend hatte Seehofer noch seinen Rücktritt angekündigt. Bundeskanzlerin Merkel sprach von einem wirklich guten Kompromiss. Damit sei der Geist der Partnerschaft in der Europäischen Union gewahrt und ein entscheidender Schritt getan, um die sogenannte Sekundärmigration zu ordnen und zu steuern. Als Sekundärmigration werden Weiterreisen von Asylbewerbern innerhalb der EU bezeichnet.

Transitzentren als Kompromissformel zur Beratung

Der Kompromiss zwischen CDU und CSU sieht vor, dass an der deutsch-österreichischen Grenze Transitzentren für Flüchtlinge entstehen. Aus diesen Zentren sollen Menschen, die bereits in anderen EU-Staaten registriert worden sind, wieder dorthin zurückgewiesen werden - aber nur in Abstimmung mit den anderen Ländern. Die Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU wollen am Vormittag ab 8:30 Uhr in einer Sondersitzung über den Kompromiss beraten. Zur gleichen Zeit beginnt auch eine Sondersitzung der SPD-Fraktion.

Stimmt die SPD nun für etwas, wogegen sie sich vor drei Jahren klar ausgesprochen hatte?

SPD-Chefin Nahles und Finanzminister Scholz sind von Merkel und Seehofer schon am Abend beim Koalitionsausschuss informiert worden. Die Sitzung war gegen Mitternacht beendet. Andrea Nahles sagte, es sei alles nur andiskutiert worden und morgen gehe es weiter. Für 18.00 Uhr sei der nächste Koalitionsausschuss geplant. Vor drei Jahren hatten die Sozialdemokraten große Vorbehalte gegen die damals schon von der CSU geforderten Transitzentren in Grenznähe. Aber jetzt sollen diese Zentren für eine wesentlich kleinere Personengruppe und nicht für alle Flüchtlinge eingerichtet werden.

Erster Widerstand in der SPD regt sich

Und es gibt auch schon ersten Widerstand in der SPD gegen die Pläne von CDU und CSU zur Einrichtung von Transitzentren: "Die SPD hat geschlossenen Lagern eine deutliche Absage erteilt, egal ob in Nordafrika, an der europäischen Außengrenze oder in Passau" sagte Juso-Chef Kevin Kühnert in der Nacht auf Dienstag.

Opposition entsetzt - Grüne bezeichnen Kompromiss als "einfach hanebüchen"

Scharfe Kritik kommt aus der Opposition. Linken-Chef Riexinger twitterte, die Unionsparteien hätten sich auf dem Rücken Geflüchteter geeinigt und Horst Seehofer komme nach dem wochenlangen Theater der CSU ungeschoren davon. Und auch bei der FDP stößt die Unions-Einigung auf Unverständnis. FDP-Chef Christian Lindner sieht für die Regierung keine Zukunftsaussichten: "Auch wenn alle Beteiligten zur Vernunft kommen, ist diese Regierung nicht mehr zur Gestaltung fähig", so Lindner gegenüber "Rheinischen Post".

Auch die Grünen brachten ihr Unverständnis zum Ausdruck. Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck hat den Asylkompromiss als einen "Aufguss alter Ideen" kritisiert. "CDU und CSU haben einen Vorschlag von 2015 rausgekramt und verkaufen das als Einigung. Diesen alten Kram kippen sie nun der SPD vor die Füße und sagen, super, das ist es jetzt. Dabei hat die SPD Transitzonen explizit als Massenlager abgelehnt." Einigkeit in der Opposition besteht darüber, dass der Streit Deutschland und Europa destabilisiert hat.