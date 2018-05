Jüdisches Leben in der Nachkriegszeit Kloster St. Ottilien: Zuflucht für über 5.000 KZ-Überlebende

Das Grauen der Shoa lag hinter ihnen: 5.000 jüdische Überlebende aus Osteuropa kamen nach dem Zweiten Weltkrieg nach St. Ottilien. Das Kloster der Missionsbenediktiner sollte für sie in den Jahren 1945 bis 1948 ein Ort der Erholung werden. In St. Ottilien wurden die ehemaligen KZ-Insassen medizinisch versorgt. Im Geburtenhaus erblickten in dieser Zeit über 400 Kinder das Licht der Welt. Im Kloster gab es sogar eine kleine Schule.

Jüdisches Leben im Kloster St. Ottilien

Ein Foto aus der Austellung des Jüdischen Museums zeigt ein Kruzifix zusammen mit einem jüdischen Tallit (Gebetsmantel), auf einem Holzkarren.

Seit 1941 existierte in St. Ottilien ein Wehrmachtslazarett, in dem um die tausend deutsche Soldaten versorgt wurden. Hier kamen später die jüdischen "Displaced Persons" unter. So bezeichneten die Alliierten Menschen, die kriegsbedingt nicht in ihre Heimatländer zurückkehren konnten. Medizinische Hilfe bekamen sie von deutschen Ärzten, Krankenschwestern, Nonnen und Mönchen. Nach und nach gab es auch immer mehr jüdisches Pflegepersonal. Die Überlebenden bauten Alltagsstrukturen für ein jüdisches Leben im Kloster auf. Es gab koschere Küche und eine Talmudschule. 1946 wurde eine eigene Ausgabe der jüdischen Lehrschrift in St. Ottilien gedruckt.

"Man hat für den Nachdruck des Talmuds die Titelseite neu entworfen. Unten sieht man ein verlassenes Konzentrationslager und oben symbolisch Jerusalem, die aufgehende Sonne als Zeichen der Hoffnung dort. Dazwischen befinden sich die jüdischen Überlebenden. St. Ottilien war ein Zwischenort und man hoffte in Amerika, Kanada oder Israel eine neue Heimat zu finden." Jutta Fleckenstein, Stellvertretende Direktorin des Jüdischen Museums in München

Austellungen in St. Ottilien und im Jüdischen Museum in München

Noch bis zum 23. September 2018 erinnert eine Installation im Jüdischen Museum in München an die Zeit des jüdischen Lebens hinter christlichen Klostermauern. Im Kloster St. Ottilien startet am 10. Juni eine Austellung zu dem Thema.