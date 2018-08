Trockenheit, Flucht, Klimaziele Klimawandel: Warum macht die Politik nur leere Versprechungen?

Knapp 3 Jahre, nachdem sich in Paris die Welt auf ein Klimaabkommen geeinigt hat, tut sich immer noch nichts: Die USA sind unter Trump ausgestiegen und Sanktionen gegen Länder, die sich nicht ausreichend an den Klimaschutzbemühungen beteiligen gibt es nicht. Genauso wenig wie weltweit koordinierte, konkrete Schritte gegen die Auswirkungen des Klimawandels. Warum geht in Sachen Klimawandel – Bekämpfen so wenig vorwärts?

Von: Nina Landhofer