Shorts oder Spaghettiträger im Büro? Kleider-Knigge bei 30 Grad

Temperaturen schon in der Früh über 25 Grad: Der Weg zur Arbeit ist derzeit für viele beschwerlich, der Weg zurück erst recht. Wenn im Büro oder der Werkshalle die Temperatur über 30 Grad steigt, muss der Arbeitgeber tätig werden. Was aber ist an leichter Kleidung angesichts der andauernden Hitzewelle erlaubt?

Tops mit Spaghettiträgern oder kurze Shorts - der ein oder andere greift angesichts der Temperaturen gern zu leichter Kleidung. Grundsätzlich darf jeder auch anziehen, was er will - nur: Am Arbeitsplatz hat der Chef im ein oder anderen Fall noch ein Wörtchen mitzureden. Dieses Recht hat ihm das Bundesarbeitsgericht schon mehrfach zugestanden. Wer im Kontakt mit Kunden steht, dem ist eine entsprechende branchenübliche Kleidung zuzumuten, auch an heißen Tagen - also sich besser für ein kurzärmliges T-Shirt und eine leichte, aber lange Hose entscheiden.

Keine Abmahnung riskieren!

Wenn der Arbeitgeber eine einheitliche Kleidung vorschreibt und sie auch zur Verfügung stellt, so sollte das befolgt werden - und zwar bei jeder Temperatur. Nicht verhandelbar sind auch Schutzvorschriften: Der Sicherheitsschuh mag im Sommer unbequemer sein als die leichte Sandale, doch wechseln dürfen die Beschäftigten das vorgeschriebene Schuhwerk nicht. Zwar wird der falsche Dresscode in der Regel keine Kündigung nach sich ziehen, aber eine Abmahnung könnte der Arbeitgeber schon erteilen. Dabei reicht es jedoch nicht, dem Mitarbeiter nur urlaubsmäßige Aufmachung vorzuwerfen. Die modischen Fehlgriffe müssen konkret aufgelistet werden.