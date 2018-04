Streit um Kommunion Kirchenbasis fordert mehr Ökumene

Die katholischen Bischöfe Deutschlands diskutieren in Würzburg über die Frage, ob auch nicht-katholische Ehepartner an der Kommunion teilnehmen können. Fünf bayerische Bischöfe haben damit offenbar ein Problem. Doch die Kirchenbasis fordert eine Öffnung.

Fünf gegen einen – fünf bayerische Bischöfe haben sich in einem Brief an den Vatikan kritisch zu dem Plan geäußert, künftig die Kommunion auch für evangelische Ehepartner zu öffnen. Eine Öffnung, für die sich vor allem der Münchner Kardinal Reinhard Marx stark gemacht hat. Dabei weiß er nicht nur drei Viertel des deutschen Episkopats, sondern vor allem weite Teile der Kirchenbasis hinter sich. Kirchliche Reformgruppen aus dem Raum München haben den Bischöfen einen "Mahnbrief" geschrieben:

"Warum, lassen Sie sich nicht auf erste zaghafte Schritte ein, die für die meisten Betroffenen längst überfällig sind." Mahnbrief kirchlicher Reformgruppen

Papst Franziskus lädt zum Gespräch

Auch der Zusammenschluss der bayerischen Katholiken, das Landeskomitee hat sich am Wochenende für ein intensiveres Miteinander der Kirchen stark gemacht. Gerade in einer säkularen Welt müssen wir alles tun, um die Ökumene zu stärken, wie der Vorsitzende des Landeskomitees Joachim Unterländer sagt. Es müssten mehr gesamtgesellschaftliche und weniger dogmatische Fragen in den Vordergrund rücken.

Um den Streit um die Kommunion zu schlichten, hat Papst Franziskus Kardinal Marx und den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki, der als Wortführer der Kritiker gilt, zu einem Gespräch nach Rom eingeladen.