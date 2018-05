Debatte um Schwangerschaftsabbrüche Kirche schweigt beim irischen Abtreibungsreferendum

Am 25. Mai stimmen die Iren über eine Lockerung ihrer strengen Abtreibungsgesetze ab. Während Gegener und Befürworter mit Kampagnen versuchen, die Wähler auf ihre Seite zu ziehen bleibt die katholische Kirche überraschend still.

"Yes" oder "No" steht auf den zahlreichen Broschüren, Plakaten und Bannern. Die Kampagnen für und gegen die Abschaffung des Abtreibungsverbots in Irland sind laut und nicht zu übersehen. Nur die katholische Kirche hält sich in der Debatte zurück. Einzelne Priester laden zwar Abtreibungsgegner ein, während der Gottesdienste ihre Argumente vorzutragen. Und die 26 irischen Bischöfe appellieren in offenen Briefen für den Schutz des ungeborenen Lebens. Doch die Kirchen-Hierarchen scheinen abgetaucht, geben keine Interviews, halten sich bedeckt.

Warum schweigt die Kirche?

Eine bewusste Entscheidung, meint Michael Kelly, Chefredakteur der Wochenzeitung Irish Catholic: „Ich denke, dass die Katholische Kirche realisiert, dass ihre moralische Autorität in Irland beschädigt ist, nicht zuletzt durch den Missbrauchsskandal." Auch der Journalist Patsy McGarry von der Tageszeitung Irish Times ist immer noch empört darüber, dass die Verantwortlichen den sexuellen Missbrauch von Kindern durch Priester zugelassen und vertuscht haben. Und darüber, dass viele Opfer auf eine Entschädigung im versprochenen Umfang weiter warten.

"Irland ist säkularer geworden, weil es wohlhabender geworden ist und weil die Menschen besser gebildet sind als früher. Der moralische Einfluss, gerade der Bischöfe, hat stark nachgelassen." Patsy McGarry, Journalist bei der Irish Times

McGarry erinnert aber auch an das Schicksal jener Irinnen, die ein Kind erwarteten, aber keinen Ehemann hatten und die jahrelang etwa in den berüchtigten Magdalenen-Heimen leben mussten: „Die Frauen wurden in diesen Heimen der Kirche wie Sklavinnen behandelt und mussten ohne Bezahlung schwere Arbeit verrichten.“ Spielfilme wie „Die unbarmherzigen Schwestern“ und „Philomena“ haben auch den Iren vor Augen geführt, was sich dort damals – und teils noch bis Mitte der 90er Jahre – abspielte. Viele Babys starben unter teils ungeklärten Umständen und wurden in anonymen Massengräbern bestattet. Im kommenden Jahr wird zu diesen Mutter-Kind-Heimen ein offizieller Untersuchungsbericht veröffentlicht.

Katholische Kirche verliert ihren Einfluss

Nach all den Skandalen stellt sich die Frage, wie viel Einfluss die Katholische Kirche noch hat auf die Einstellungen und die Entscheidungen der Iren. Vor drei Jahren stimmen die Bürger mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit für die Einführung der Homo-Ehe und setzen sich damit über die Empfehlung der Kirche hinweg. Vielleicht ein Grund für die Zurückhaltung der Kirche in der aktuellen Debatte um das Abtreibungsreferendum.

Pikant ist außerdem, dass die Iren ausgerechnet in diesem Jahr über eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts entscheiden. Ende August, nur drei Monate nach dem Referendum, kommt Papst Franziskus nach Irland. Spekuliert wird, dass Franziskus auch Missbrauchsopfer treffen wird und vielleicht auch Frauen, die als unverheiratete Mütter in katholischen Heimen leiden mussten.