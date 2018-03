Künstliche Befruchtung Netzwerk Embryonenspende vor Gericht

Überzählige Embryonen aus Kinderwunschbehandlungen werden meistens vernichtet. Das Netzwerk Embryonenspende vermittelt befruchtete Eizellen an kinderlose Paare. Jetzt steht der Vorstand des Vereins vor Gericht, obwohl die Embryonenspende grundsätzlich als legal gilt.

Johanna Lang (Name geändert) galt als "austherapiert". 7 Jahre lang haben sie und ihr Mann vergeblich versucht, ein Kind zu bekommen. Als sich das Ehepaar Lang beim Netzwerk Embryonenspende anmeldet, hat es den Traum von der eigenen Familie schon fast aufgegeben. An einem Freitag kommt der entscheidende Anruf: Ein anderes Paar habe übrig gebliebene Embryonen gespendet, ob sie die Spende annehmen wollen?

"Mir wurde heiß und kalt, eigentlich war mir sofort klar, das möchte ich", sagt Johanna Lang. Heute ist sie Mutter eines Kleinkindes und kann sich ein Leben ohne Kind nicht mehr vorstellen.

"Kommt jetzt jemand und niemmt uns das Kind wieder weg?"

Zu ihrem Familienglück aber kommt jetzt Angst hinzu.

"Als wir erfahren haben, dass die Staatsanwaltschaft gegen das Netzwerk Embryonenspende ermittelt, sind wir sehr erschrocken. Wir machen uns Sorgen: Kommt jetzt jemand und sagt, die Embryonenadoption war illegal und nimmt uns am Ende das Kind wieder weg?" Johanna Lang, Mutter

Prozess gegen Netzwerk Embryonenspende

Der Tatvorwurf der Staatsanwaltschaft Augsburg lautet: Missbräuchliche Anwendung von Fortpflanzungstechniken. Den beiden Ärzten im Vorstand drohen hohe Geldstrafen, weil sie die Embryonen selbst in zwölf beziehungsweise 21 Fällen auf eine genetisch fremde Frau übertragen haben.

Künstliche Befruchtung

Dass eine Embryonenspende grundsätzlich legal ist, darüber sind sich Juristen weitgehend einig - unter der Voraussetzung, dass die Embryonen verwaist sind und andernfalls vernichtet werden würden. Genau das passiert in den meisten Bundesländern, wo die eingefrorenen Embryonen nicht wie in Bayern von einem Verein vermittelt werden.

Auch darf kein kommerzielles Interesse hinter der Embryovermittlung stehen. Davon geht die zuständige Staatsanwaltschaft Augsburg nicht aus, denn das Netzwerk Embryonenspende erhebt nur eine geringe Gebühr für die Vermittlung.

Umstrittene Kinderwunschbehandlung

Was verboten ist: Embryonen "auf Bestellung" zu erzeugen, mit dem Ziel, sie auf eine fremde Frau zu übertragen. Die Frage, die nun am Amtsgericht Dillingen geklärt werden soll: War es zulässig, die befruchteten Eizellen im sogenannten Vorkernstadium gezielt aufzutauen, um sie hinterher einem Kinderwunschpaar zu spenden? Im Vorkernstadium sind Ei- und Samenzelle zusammengeführt, aber noch nicht verschmolzen, das passiert erst nach dem Auftauen. Der Vorwurf lautet also, das Netzwerk Embryonenspende taue die Zellen "auf Bestellung" auf und führe gezielt eine Befruchtung herbei.

Embryonenspende: Ethikrat mahnt gesetzliche Regelung an

Schon 2016 hat der Deutsche Ethikrat die Bundesregierung aufgefordert, Rechtssicherheit für die Embryonenspende zu schaffen. Viele Fragen sind ungeklärt: Ist eine Embryonenspende rechtlich zu behandeln wie eine Adoption? Welche Paare dürfen einen Embryo empfangen? Welche Rechte haben die Kinder, die daraus entstehen? Doch geregelt wurde bisher nichts.

Auch die Bundesärztekammer und der Berufsverband der Frauenärzte fordern seit längerem, das Embryonenschutzgesetz zu reformieren.

"Wir fordern die Politik schon lange auf, das 30 Jahre alte Embryonenschutzgesetz an die heutige Zeit anzupassen und auch die Embryonenspende gesetzlich zu regeln - damit Kollegen, die Frauen helfen wollen, nicht kriminalisiert werden." Dr. Ulrich Hilland, Vorsitzender des Bundesverbands reproduktionsmedizinischer Zentren

Die Verhandlung findet am 20.3.2018 am Amtsgericht Dillingen statt.