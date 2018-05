A93 bei Kiefersfelden Kaum Rückstau durch Blockabfertigung

Mit einer Serie von LKW-Blockabfertigungen greift das Land Tirol erneut massiv in den Verkehr auf der Inntalautobahn A93 ein. Am ersten Tag blieben die Auswirkungen allerdings noch moderat.

Nur 300 LKW pro Stunde nach Tirol: An der Grenze zu Österreich bei Kiefersfelden gab es heute Morgen wieder eine Blockabfertigung. Wie die Verkehrspolizei in Rosenheim mitteilte, blieben die Auswirkungen auf der A93 jedoch moderat. Wegen des mäßigen LKW-Aufkommens staute sich der Verkehr höchstens bis zur Ausfahrt Brannenburg zurück. Um 9.30 Uhr war die Aktion beendet.

Wahrscheinlich haben sich viele Speditionen darauf eingestellt - denn die Termine sind schon länger bekannt. Auch morgen und übermorgen wollen die Österreicher den Transitverkehr begrenzen. So wie heute werden in Kufstein-Nord jeweils ab 05.00 Uhr - nach Ende des Feiertags- bzw. Nachtfahrverbots - nur 250 bis 300 LKW pro Stunde über die Grenze in Richtung Brenner gelassen.

Nach den Blockabfertigungen im Dreier-Pack geht es in der Woche darauf noch heftiger weiter: Dann gibt es bis auf den Feiertag Fronleichnam am 31. Mai jeden Tag eine Blockabfertigung, also vom 28. bis 30. Mai und am 1. Juni.

Tirol spricht von "Dosierungsmaßnahmen"

Insgesamt sind von den Tiroler Behörden für dieses Jahr mindestens 25 Blockabfertigungen geplant: "Dosierungsmaßnahmen", wie es in Tirol heißt. Sie sollen das Inntal und seine Bevölkerung auf österreichischer Seite vor den Folgen des Schwerlastverkehrs schützen, vor Lärm, Geruch und Schadstoffbelastung.

Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter teilte auf BR-Anfrage mit, dass der LKW-Verkehr in den ersten vier Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Rekordjahr 2017 um weitere 14 Prozent gestiegen sei. 2017 fuhren etwa 2,25 Millionen Lastwagen an der Zählstelle in Schönberg vorbei.

"Dieser untragbaren Entwicklung müssen wir einen Riegel vorschieben. Die Blockabfertigung ist eine wichtige und richtige Maßnahme, um die Autobahn als lebenswichtige Verkehrsader funktionsfähig zu halten und um die Bevölkerung entlang des extrem belasteten Brennerkorridors zu schützen." Günther Platter (ÖVP), Tiroler Landeshauptmann

Rückstaus auf bayerischer Seite

Die Blockabfertigungen führen auf bayerischer Seite fast immer zu Rückstaus, da die A93 nur zwei Fahrspuren hat. Die rechte ist dann meistens kilometerlang von den wartenden LKW belegt, auf der Linken findet der gesamte übrige Verkehr statt. Oft reichen diese Staus über das Inntaldreieck hinaus bis auf die A8 München-Salzburg. Am 26. April ging er sogar über 60 Kilometer bis zur Anschluss-Stelle Hofolding beziehungsweise auf der anderen Seite bis Frasdorf zurück.

Für die Verkehrspolizei bedeutet jeder Tag mit Blockabfertigung einen immensen Aufwand. "Wir haben dann immer 20 bis 25 Kolleginnen und Kollegen ausschließlich wegen der Blockabfertigung im Einsatz. Dafür brauchen wir Unterstützung aus anderen Dienststellen", sagte Andreas Schober, Erster Polizeihauptkommissar, dem BR.

Scharfe Kritik von Spediteur

Harte Kritik an den Maßnahmen aus Tirol übt Georg Dettendorfer, Geschäftsführer der Spedition Dettendorfer in Nußdorf am Inn, direkt an der A93: "Man verlagert mit der Blockabfertigung den Stau nach Bayern. Punkt - was anderes ist es nicht." Dettendorfer setzt jetzt große Hoffnung auf den nächsten Brennergipfel am 12. Juni in Bozen.

"Ich hoffe, dass Tirol ein Einsehen hat und die Blockabfertigungen reduziert, nicht an so vielen Tagen macht. Es gibt sicherlich Tage mit hoher Verkehrsbelastung, da muss man schauen, was man tun kann. Aber ich sehe keine Möglichkeiten, wie der ganze LKW-Verkehr in den nächsten Monaten kurzfristig und sofort vermieden oder auf die Schiene gestellt werden kann." Georg Dettendorfer, Spediteur

Dettendorfer zieht ein bitteres Fazit für die Speditionen: "Im Moment ist es so, dass wir die Blockabfertigungen ausbaden - wir und unsere Kunden", so Dettendorfer im BR.