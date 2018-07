Kirche zur Flüchtlingspolitik Kardinal Marx kritisiert Seehofer und Söder im Asylstreit

"Nationalist sein und katholisch sein, das geht nicht" - mit diesen Worten hat der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, Populismus und Nationalismus eine Absage erteilt. Er plädiert im Interview mit der Wochenzeitung "Zeit" außerdem für ein Einwanderungsgesetz.

Marx kritisiert Rechtsruck

Die katholische Kirche denke seit den 1960er und 1970er Jahren stärker in globalen Maßstäben und sehe sich in der Verantwortung "für die eine Welt, auch als Folge unseres sozialen Engagements in vielen Ländern".

Zu den jüngsten politischen Streitigkeiten rund um das Thema Asyl äußerte sich der Münchner Erzbischof besorgt. "In Deutschland wie in der Welt spüren wir, dass vielleicht doch eine Epoche zu Ende geht", sagte er. Den Volksparteien stelle sich die Frage, ob sie noch "die ganze Spannbreite" abdecken könnten: "von wertorientierten grünen Haltungen bis zu rechtskonservativen, aber eben nicht rechtsradikalen Positionen". Dies sei keine einfache Aufgabe. Aber, so Marx: "Zu meinen, wir wandern am besten alle nach rechts, weil der Zeitgeist nach rechts wandert - das halte ich für eine falsche Einschätzung einer sehr komplexen Lage."

Kritik an Söders "Asyltourismus" und Seehofers "69 Abschiebungen"

Im Bezug auf die CSU sagte Marx: "Eine Partei, die sich für das C im Namen entschieden hat, geht eine Verpflichtung ein - im Sinne der christlichen Soziallehre besonders in der Haltung gegenüber den Armen und Schwachen." Etwa mit dem Begriff "Asyltourismus", den zuerst der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gebraucht hatte, könne er nichts anfangen, so Marx: "Das klingt, als wären da Leute unterwegs in den Ferien. Viele riskieren ihr Leben, viele sterben auf dem Weg."

Ebenso findet es Marx - so sagt er - "höchst unangemessen", dass Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) seinen 69. Geburtstag mit 69 Abschiebungen am selben Tag in Verbindung gebracht hatte. Dies habe zu Recht viele empört.

Kardinal fordert Einwanderungsgesetz

Kardinal Reinhard Marx forderte zudem eine differenzierte Debatte über ein Einwanderungsgesetz: "Es wäre aber keine Perspektive für eine gerechte Welt, wenn wir damit einfach Ingenieure und IT-Spezialisten aus anderen Ländern 'abschöpfen' wollten", sagte der Erzbischof von München und Freising der Wochenzeitung. Fragen der "Entwicklungspolitik, von Teilhabe und Chancengerechtigkeit müssten eng verzahnt sein mit dem Thema der Einwanderung", sagte Marx.

Marx: Mangel an Empathie

Die Koalition wäre in der Lage, "die große Aufgabe anzugehen und ein Einwanderungsgesetz zu erlassen, das den Namen verdient und das die Fluchtursachen im Blick hat", fügte Marx hinzu. "Wir haben uns viel zu lange nicht klargemacht, dass wir ein Einwanderungsland sind", betonte der Theologe.

Generell vermisst in der Flüchtlingsdebatte insgesamt einen "Mangel an Empathie". Es gehe oft nur noch um Zahlen und eine diffuse anonyme Bedrohung. Die Rückführung von Menschen, die kein Asyl bekommen, könne notwendig sein, "aber auch für sie tragen wir Verantwortung, das fängt mit der Sprache an. Wir sprechen von Menschen, von denen jeder die gleiche Würde hat wie wir". "Dass weite Teile der Gesellschaft verbal radikaler werden, sehe ich mit Sorge", sagte Marx: "Dadurch erscheinen Menschen auf der Flucht und vor unseren Grenzen als Bedrohung unseres Wohlstandes, die wir abwehren müssen."