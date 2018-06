Hundeattacken: Sind wir ausreichend geschützt?

Immer wieder greifen Hunde Menschen an - in den vergangen Wochen auch mit tödlichem Ausgang. In Bayern gilt manche Rasse als ungefährlich, obwohl sie in anderen Bundesländern scharf kontrolliert wird. Wie wird entschieden, ob ein Vierbeiner gefährlich ist oder nicht? Von Hans Hinterberger, Julia Schuster und Stefanie Müller

Im Alltag machen wir um die sogenannten Kampfhunde meist einen großen Bogen. Doch das allein reicht oft nicht! Denn trotzdem häufen sich die Hundeattacken. Allein in Bayern wurden im vergangenen Jahr über 1.000 gemeldet. Dabei können die Hunde so agressiv sein, dass sie ihre Opfer sogar totbeißen. Und nicht immer sind die Angreifer Kampfhunde, für die es besondere Vorschriften in der Haltung gibt.

72-jährige von Hund totgebissen

Erst vor wenigen Tagen ereignete sich ein tödlicher Hundeangriff bei Sigmaringen in Baden-Württemberg. Dabei war eine 72-jährige Frau auf einem Fußweg von einem Hund attackiert worden, der sich zuvor von seiner Kette losgerissen hatte und über einen Zaun gesprungen war. Das Tier fügte der Renterin so schwere Bissverletzungen an Hals und Kopf zu, dass sie noch vor Ort daran verstarb. Die Polizei erschoss den agressiven Hund. Es war ein Kangal, ein türkischer Hütehund - eigentlich gezüchtet um Schafherden gegen Wölfe zu verteidigen.

Laut dem Hundegutachter Franz Breitsamer handelt es sich bei diesen Tieren um Herdenschutzhunde, die für das Leben auf dem Land, jedoch nicht für das in der Stadt geeignet sind.

"Die gehören da hin, zur selbstständigen Bewachung und zum Treiben von Schafen und Ziegen, Ziegenherden. Aber die gehören nicht in eine Großstadt." Franz Breitsamer, Hundegutachter

Kangals gelten in Bayern nicht als gefährliche Kampfhunde

Das Erstaunliche: In Bayern ist so ein Kangal jedermann erlaubt - ohne Prüfung. Offensichtlich wird er also im Freistaat nicht als besonders gefährlich eingestuft, denn die Tiere gehören gemäß der Bayerischen Kampfhundeverordnung zu keiner Kategorie. Wann ein Hund gefährlich ist, das wird von den Behörden in Bayern vor allem nach Kategorien beurteilt, in die die Hunderassen eingeteilt sind.

Was in Bayern ein Kampfhund ist Gefährliche Hunde In Bayern wurden 1992 zum Schutz der Menschen vor gefährlichen Hunden Regeln erlassen. Der Gesetzgeber entschied sich, bestimmten Rassen eine "gesteigerte Aggressivität und Gefährlichkeit" zu unterstellen. Diese werden im Gesetz "Kampfhunde" genannt. Wer solche Tiere sowie deren Kreuzungen halten möchte, muss sich die Erlaubnis seiner Gemeinde einholen. Diese darf nur erteilt werden, wenn keinerlei Gefahr besteht, der Halter geeignet erscheint und ein berechtigtes Interesse gerade am Besitz eines Kampfhundes hat. Diese sogenannten Listentiere sind in zwei Kategorien eingeteilt. Kategorie 1 Kampfhunde In ersten Klasse von Kampfhunden sind Hunderassen aufgeführt, denen Aggressivität und Gefährlichkeit uniwderlegbar unterstellt werden. Diese Hunde sowie Kreuzungen untereinander und mit anderen Hunden dürfen grundsätzlich nicht gehalten werden. Zu ihnen zählen Pitbull, Bandog, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier und Tosa Inu. Kategorie 2 Hunde mit vermuteten Kampfhunde-Eigenschaften In die zweite Klasse fallen Anlano, American Bulldog, Bullmastiff, Bullterrier, Cane Corso, Dog Argentino, Dogue de Bordeaux, Fila Brasileiro, Mastiff, Mastin Espanol, Mastino Napoletano, Perro de Presa Canario, Perro de Presa Mallorquin und Rottweiler. Ihr Halter kann seiner Gemeinde per Gutachten glaubhaft machen, dass sein Hund keine Kampfhund-Eigenschaften besitzt. Dieser erhält ein "Negativzeugnis", das mit Auflagen verbunden sein kann. Weitere Regeln Zusätzlich können die Behörden jeden Hund als gefährlich einstufen, der auffällig wird - unabhängig von Größe oder Rasse. Gemeinden selbst dürfen das Freilaufen von Kampfhunden und großen Hunden in Parks, auf Straßen oder Plätzen einschränken. Sie können auch Leinenpflicht oder Maulkorbzwang verhängen, bestimmen, wer ein Tier ausführen darf, oder generell verbieten, Hunde mit sich zu führen.

Wie kann es also sein, dass ein potentiell so tödlich-agressives Tier wie ein Kangal in Bayern zu den eher harmlosen Hunden gezählt wird, die in keine Kategorie eingestuft sind - in anderen Bundesländern jedoch schon? Jedes Bundesland regelt das unterschiedlich. Kontrovers fragt deshalb beim Innenministerium nach und erfährt:

"Bei der Rasselistenerstellung wurde auch die Rasse Kangal in die Überprüfungen einbezogen. Wegen fehlender […]. 'typischer Gefährlichkeitsmerkmale' wurde der Kangal jedoch bislang nicht mit auf die Liste genommen. [...] Die Liste, nach der wir arbeiten, hat sich bewährt und wird nach wie vor angewendet. Natürlich muss diese Liste auch überprüft und angepasst werden. Wir haben die Liste und die Aktualität fest im Blick." Bayerisches Staatsministerium des Innern

Bundesländer wie Hamburg oder Hessen beispielsweise schätzen Kangals auch jetzt schon jedoch ganz anders ein. Dort gelten Tiere dieser Rasse als "gefährlich" beziehungsweise als "gefährlich vermutet".

Gefährliche Hundeattacke ohne Vorwarnung

Sebastian Pöthke wurde im Januar von einem Kangal gebissen.

Diese Einschätzung teilt auch Sebastian Pöthke. Er wurde im Januar in Senden direkt vor seiner Wohnung von einem frei laufenden Kangal überrascht. Als er sich gerade in seine Jacke fasste, griff ihn der Hund ohne Vorwarnung an und biss ihn in den Ellenbogen. Glücklicherweise schützte Sebastian Pöthke der feste Stoff seiner Jacke vor allzu tiefen Bisswunden, sodass seine Verletzungen nicht so gravierend waren.

Angriffe von Kangals Zum Glück waren Beißvorfälle mit Kangals hierzulande bislang eher noch Einzelfälle. Doch dies könnte unter anderem daran liegen, dass diese Tiere bei uns noch nicht so weit verbreitet sind. Genaue Zahlen, wie viele Kangals es in Bayern gibt, liegen allerdings nicht vor.

Was ihn bei dem ganzen Vorfall ganz besonders aufregt: Der Hundebesitzer war weit und breit nicht zu sehen! Dabei hatte der selbe Hund - wie sich später herausstellte - bereits zwei Wochen zuvor einer Frau in den Rücken gebissen.



Sebastian Pöthke war nach dem Biss zwei Wochen krankgeschrieben. Gegen den Besitzer, der den Hund entkommen lassen hat, erstattete er danach bei der Polizei Anzeige. Trotz allem, so sagt er heute, hatte er Glück im Unglück:

"Mein Sohn kam zwei Minuten vorher aus der Schule und der liebt Hunde - und ich weiß nicht was passiert wäre, wenn er auf den Hund getroffen wäre." Sebastian Pöthke

Wie viel Verlass ist auf die Einteilung von Hunderassen in Kategorien?

Hundegutachter Franz Breitsamer hält nicht allzu viel von der Einteilung in Bayern. Er führt Wesenstests bei Hunden durch, um ihre Reaktion auf solche Reize, die bekannterweise Aggressionsverhalten bei Hunden auslösen können, zu testen. Deshalb weiß er, dass auch Hunde, die beispielsweise zur Kategorie 2 gehören trotzdem sehr sozialverträglich sein können und entsprechend dann auch keine Gefahr darstellen. Seiner Meinung nach ist jeder Hund anders, egal welcher Rasse. Das bestätigen auch andere Expertenmeinungen, wonach die Aggression der Hunde von vielen Komponenten abhängt. Unter anderem komme es auch sehr auf die Erziehung und den Hundehalter an. Zudem würden die Kategorisierungs-Regeln auch nur greifen, wenn der Hund ordentlich gemeldet sei, erklärt Franz Breitsamer:

"Wissen Sie, die Typen, die der Gesetzgeber treffen will mit den Kategorie 2-Hunden, die scharf gemacht werden: Die stellen sich nicht dem Wesenstest. Die bekommt man ganz selten …" Franz Breitsamer, Hundegutachter

Wie können wir uns also schützen gegen Hundeattacken? Wieviel Verlass ist in puncto Sicherheit tatsächlich auf die Einteilung der Hunderassen in Kategorien gemäß der Bayerischen Kampfhundeverordnung - und den daraus folgenden Auflagen für bestimmte Hunde? Denn eine Aufnahme in die Rasseliste allein bedeutet natürlich nicht, dass es keine Beißvorfälle mehr gibt. Dies zeigt auch die Statistik der vergangenen Jahre:

Beißvorfälle in Bayern in den Jahren 2011 - 2016 (Quelle: Bayerisches Innenministerium) Jahr Kategorie I und II zum Nachteil Mensch Kategorie I und II zum Nachteil Tier sonstige Rassen zum Nachteil Mensch sonstige Rassen zum Nachteil Tier Summe 2016 39 38 571 562 1033 2015 30 39 504 464 968 2014 28 37 505 415 985 2013 26 29 482 407 944 2012 20 36 455 433 944 2011 23 24 447 376 870

Verhaltenstipps bei einer Hundeattacke

Insgesamt haben gemäß der Statistik die Beißvorfälle in Bayern über die letzten Jahre um 18,74 Prozent zugenommen, allerdings leben jetzt auch mehr Hunde in Bayern als noch 2011. Die Gefahr, auf einen agressiven Hund zu treffen ist also auf jeden Fall jetzt größer als noch vor ein paar Jahren. Dabei beißen allerdings am häufigsten nicht die Listentiere zu, sondern Schäferhunde und Schäferhunde-Mischlinge. Das liegt schlicht daran, dass sie deutlich häufiger gehalten werden als Kampfhunde.

Doch egal ob Kampfund oder nicht: Wenn ein großer Hund so sehr ausflippt, dass er sich sogar von der Kette losreißt und einen Zaun überspringt, um sein Opfer anzugreifen, dann ist man als normaler Passant dem Tier auf offener Straße in der Regel wehrlos ausgeliefert. Für alle anderen Fälle rät das Bayerische Innenministerium - abhängig von den Umständen des Einzelfalls: