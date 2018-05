SPD-Erneuerung in der GroKo: Juso-Chef Kühnert bleibt skeptisch

"Aber meine Aufgabe ist es jetzt eben auch dafür zu sorgen, dass ich meine eigene These widerlegen kann. Natürlich merken wir auch jetzt schon wieder die Widersprüche zwischen der Regierungsarbeit und der Parteiarbeit. Es erfordert ein erhebliches Maß an Disziplin von allen in der SPD nicht der alten Logik auf den Leim zu gehen, die da lautet: Nein, das können wir jetzt nicht fordern, weil das können unsere Leute in der Regierung ja gar nicht umsetzen."