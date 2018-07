Bilanz der Sendung Jetzt red i - Kritik an Entwicklungspolitik

Bürger und Politiker üben heftige Kritik an der Entwicklungspolitik der Vergangenheit. Versäumnisse in der Entwicklungshilfe seien mit ein Grund für die Flüchtlingsströme nach Europa. Afrika sei im Stich gelassen worden.

Viele Bürger und die Politiker waren sich bei der Sendung „jetzt red i“ in Passau einig: Die deutsche und europäische Entwicklungspolitik habe in der Vergangenheit versagt. Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber sagte: „Über Jahre haben wir blind über Afrika hinweg geschaut.“ Uli Grötsch, Generalsekretär der BayernSPD, pflichtete ihm bei.

"Flüchtlinge sollen arbeiten dürfen"

Mehrere Bürger sehen in Versäumnissen in der Entwicklungshilfe mit ein Grund für den heutigen Zustrom an Flüchtlingen aus Afrika nach Europa. Sie fordern, Flüchtlinge in Deutschland schneller zu integrieren und ihnen einen zügigen Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen. „Flüchtlinge sollen arbeiten dürfen“, war mehrmals aus dem Publikum der Livesendung zu hören.

SPD-Politiker Grötsch warf der CSU vor, die „3 plus 2 Regelung“, wonach junge Geflüchtete auch ohne dauerhaftes Bleiberecht eine dreijährige Ausbildung machen dürfen und danach weitere zwei Jahre vom Betrieb übernommen werden können, in Bayern nicht anzuwenden. Manfred Weber plädierte dafür, sich erst einmal auf den europäischen Binnenarbeitsmarkt und damit auf den Austausch von Arbeitskräften innerhalb der EU zu konzentrieren. Er lehnt eine weitere Öffnung des Arbeitsmarkts ab.

Forderung nach verbindlichen Sprachkursen

Flüchtlinge würden unter der Situation, nicht arbeiten zu dürfen und auf beengtem Raum in Zentralunterkünften leben zu müssen, sehr leiden, erklärte eine Bürgerin. SPD-Politiker Uli Grötsch will sich für sofortige verpflichtende Sprachkurse und einen Zugang zum Arbeitsmarkt für Geflüchtete einsetzen.