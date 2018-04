Landesamt für Umwelt Jeder zweite bayerische See ist ökologisch in gutem Zustand

Die Hälfte der bayerischen Seen ist ökologisch in einem guten Zustand. Das teilte das Landesamt für Umwelt auf BR-Anfrage mit. Weitere sechs Prozent sind sogar in einem sehr guten Zustand. Die Werte sind damit deutlich besser als der Bundesdurchschnitt.

Die Wasserqualität in Bayern ist deutlich besser als im Bundesdurchschnitt: Denn deutschlandweit gesehen sind drei Viertel aller Seen in einem mäßigen bis schlechten Zustand. Das hat eine Anfrage der Grünen im Bundestag ergeben. In Bayern dagegen hat ein Viertel der Seen mäßige Wasserqualität. Bei 17 Prozent ist der Zustand unbefriedigend.

Die Hälfte der bayerischen Seen ist ökologisch in einem guten Zustand. So die Auskunft des bayerische Landesamtes für Umwelt auf eine Anfrage des BR. Sechs Prozent der bayerischen Seen gelten als sehr gut, was die Qualität der Wasserökologie angeht. Dagegen weisen zwei Prozent der Seen in Bayern eine schlechte Ökoqualität auf.

Gülle als Hauptverursacher

Für schlechte Wasserqualität machen die Grünen im Bundestag vor allem die starken Einträge von Gülle verantwortlich. Dadurch steige der Nährstoffgehalt im Wasser. Das treibt das Algenwachstum. Mit der Folge, dass die Seen veröden.

Daten schon drei Jahre alt

Die bayerischen Daten stammen aus dem Jahr 2015. Die nächste Erhebung soll 2020 stattfinden. Laut dem Pressesprecher des Landesamts für Umwelt, Claus Hensold, wurden bzw. werden die Daten auch bundesweit in diesen Zeiträumen erhoben. Grundlage ist sowohl auf Landes- als auch Bundesebene die EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Keine Aussage über Qualität als Badegewässer

Hensold betonte, dass mit der ökologischen Bewertung der Wasserqualität keine Aussage über die Badegewässerqualität getroffen wird. Für Bewertungen in diesem Bereich ist das Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zuständig.