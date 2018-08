Statistisches Bundesamt Jeder dritte Alleinerziehende von Armut bedroht

Die Zahl der Alleinerziehenden in Deutschland ist gestiegen. Eine neue Studie des Statistischen Bundesamts zeigt auch: Sie verdienen pro Kopf weniger, sind häufiger überschuldet und armutsgefährdet als Familien mit zwei Elternteilen. In Bayern ist die Zahl der Alleinerziehenden gesunken.

In Bayern ist die Zahl der Alleinerziehenden zurückgegangen. 2017 lebten gut 209.000 Alleinerziehende im Freistaat. Im Vorjahr waren es nach noch 221.000. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Statistischen Landesamtes in Fürth hervor.

Betrachtet man ganz Deutschland, nahm die Zahl der Alleinerziehenden dagegen über die Jahre zu. Knapp jede fünfte Familie mit mindestens einem minderjährigen Kind hatte im Jahr 2017 eine alleinerziehende Mutter oder einen alleinerziehenden Vater. Das gab das Statistische Bundesamt am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt. Im Vergleich ziehen heute 200.000 mehr Menschen Kinder alleine groß als noch vor 20 Jahren. Insgesamt waren es 2017 eineinhalb Millionen.

Dementsprechend hat sich auch die Anzahl der Kinder erhöht, die bei einem alleinerziehenden Elternteil lebt: 2017 waren es 2,4 Millionen. Das sind 17 Prozent aller Kinder in Familien und fünf Prozent mehr als noch vor 20 Jahren.

Im Westen werden es mehr, im Osten weniger

Die gestiegene Zahl alleinerziehender Mütter und Väter in Deutschland ist ausschließlich der Entwicklung in Westdeutschland geschuldet, heißt es in einem Statement von Irene Kahle vom Statistischen Bundesamt. Hier hat sie in den letzten 20 Jahren von 950.000 auf knapp 1,2 Millionen zugenommen.

Nach wie vor ist der Anteil von Alleinerziehenden in Ostdeutschland mit 25 Prozent zwar deutlich höher – doch die absoluten Zahlen gingen hier zurück. Im vergangenen Jahr waren noch 390.000 Menschen in Ostdeutschland alleinerziehend.

Eltern, die in größeren Städten leben, sind zudem häufiger alleinerziehend als in kleinen Gemeinden. Je kleiner eine Stadt oder eine Gemeinde ist, umso niedriger ist der Anteil der Alleinerziehenden.

Nur jeder Zehnte alleinerziehende Elternteil ist ein Mann

Neun von zehn Alleinerziehenden in Deutschland waren 2017 weiblich (88 Prozent), in Bayern sind es 86 Prozent. Damit waren Mütter in den vergangenen zwei Jahrzehnten unverändert eine überwältigende Mehrheit. Der Väteranteil lag seit 1997 konstant zwischen 10 Prozent und 13 Prozent.

Sieben von zehn alleinerziehenden Müttern gehen derzeit einer Arbeit nach, überwiegend in Teilzeit. Alleinerziehende Väter arbeiten dagegen meist Vollzeit. Allerdings haben alleinerziehende Mütter auch durchschnittlich jüngere und mehr Kinder als alleinerziehende Väter.

Über die Hälfte der Alleinerziehenden ohne Job würde gerne arbeiten

Mehr als die Hälfte der nicht-erwerbstätigen alleinerziehenden Mütter war an der Aufnahme einer Arbeit interessiert. Sie nannten am häufigsten familiäre oder persönliche Gründe als Grund, warum sie derzeit nicht arbeiten. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, hatten im Vergleich dazu in einer Partnerschaft lebende nicht-erwerbstätige Mütter deutlich seltener den Wunsch, eine Arbeit aufzunehmen. Über 70 Prozent hatten nicht vor, sich einen Job zu suchen.

Familien mit zwei Elternteilen haben durchschnittlich aber auch mehr Geld zur Verfügung. Das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen in Haushalten von Alleinerziehenden ist um knapp ein Fünftel niedriger als in Haushalten mit zwei Elternteilen. Durchschnittlich hatten sie 2016 967 Euro im Monat zum Leben. Staatliche Leistungen wie Arbeitslosengeld, Sozialhilfe oder Kindergeld sind hier schon eingerechnet. Der Gesamtdurchschnitt in Deutschland liegt bei 1.444 Euro.

Über 30 Prozent sind von Armut bedroht

"Alleinerziehende und ihre Kinder sind überdurchschnittlich häufig armutsgefährdet“, sagte Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamtes. Finanziell stünden sie nach wie vor oftmals schlechter da als Menschen, die in anderen Familienformen leben. 33 Prozent der Alleinerziehenden sind von Armut bedroht, in der Gesamtbevölkerung sind es halb so viele.

Große Probleme bereiten ihnen vor allem unerwartete Ausgaben, aber auch für eine Woche Urlaub pro Jahr reicht das Geld bei 28 Prozent der Alleinerziehenden nicht. Insgesamt sagt knapp ein Fünftel der Bevölkerung, es sich nicht jedes Jahr leisten zu können, in die Ferien zu fahren.

Zudem sind überdurchschnittlich viele Alleinerziehende verschuldet. Alleinerziehende machten 2017 nur einen Anteil von 4 Prozent an der erwachsenen Bevölkerung aus. Ihr Anteil an den beratenen Schuldnern war allerdings viermal so hoch. Mehr als jede sechste Person, die wegen finanzieller Schwierigkeiten zu einer Schuldnerberatung ging, war also alleinerziehend. Als Grund für die Schulden nannten Alleinerziehende am häufigsten Trennungen, Scheidungen oder den Tod des Partners beziehungsweise der Partnerin.