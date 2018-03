Aufbruch für Europa Jean Asselborn hofft auf "starkes Deutschland"

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn zeigt sich erleichtert darüber, dass die Regierungsbildung in Deutschland jetzt abgeschlossen ist. Zwar komme es in Demokratien vor, dass eine Regierungsbildung einige Zeit dauere, so Asselborn im Interview mit der Bayern 2-radioWelt, aber:

"Es ist gut, dass Deutschland jetzt startbereit ist, dass wir reden können über Reformen in der europäischen Union. Wir brauchen ein starkes Deutschland, um an die Probleme heranzugehen und unsere Werte als Europäer international zu verteidigen." Jean Asselborn

Reformbedürftig ist laut Asselborn vor allem die europäische Währungsunion, um in Not geratene Mitgliedstaten zu unterstützen, aber auch der EU-Haushalt ohne die Beiträge der Briten und die politische Ausrichtung der Gemeinschaft ohne Großbritannien. In Hinblick auf die Flüchtlingsfrage beklagt Asselborn mangelnde Solidarität unter anderem mit Italien.