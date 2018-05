Italien Regierungsauftrag geht an Wirtschaftsexperten Cottarelli

Der Wirtschaftsfachmann Carlo Cottarelli wird nur ein Übergangs-Ministerpräsident sein – das ist sicher. Die Parteien, die im Parlament die Mehrheit haben – die Fünf-Sterne-Bewegung – und die Lega lehnen ihn ab. Er werde im Fall, dass er keine Mehrheit im Parlament bekommt, mit einem von ihm zusammengestellten Kabinett aus Fachleuten die Regierungsgeschäfte führen, kündigte Cottarelli an. Und er will Neuwahlen vorbereiten – aus einer unparteiischen Rolle heraus, wie er sagt: "Ich möchte betonen, dass die Regierung völlig neutral im Prozess einem Wahlkampf wäre, ich verpflichte mich, nicht für die nächsten Wahlen zu kandidieren und ich werde von allen Mitglieder meiner Regierung das gleiche fordern."

Warum die IWF-Vergangenheit Cottarellis auf Ablehnung stößt

Cottarelli hat lange Jahre beim Internationalen Währungsfonds gearbeitet, im Jahr 2013 erhielt er von der Regierung des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Enrico Letta den Auftrag, Vorschläge zu erarbeiten, wie sich Italiens Staatsfinanzen sanieren lassen. Wegen dieses Lebenslaufes stößt er auf besonders heftige Ablehnung bei der Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung, die nach den Wahlen vom März die Mehrheit im Parlament haben. Der Spitzenkandidat der Fünf Sterne, Luigi di Maio, hat sich früher zwar mitunter durchaus positiv über Cottarelli geäußert – seine Nominierung zum Ministerpräsidenten kritisierte er aber ausgesprochen scharf:

"Er kommt vom Internationalen Währungsfonds und gehört zu denen, die wollen, dass wir unser Gesundheitssystem und unsere Schulen kaputt machen, um die Staatsschulden zu senken. Die Staatsschulden senkt man aber nicht mit Einschnitten ins Gesundheitssystem, sondern kommt mit Investitionen, so wie sie es in allen europäischen Ländern machen, nur uns wollen sie das nicht erlauben." Luigi di Maio, Spitzenkandidat Fünf Sterne

Stabilität als Regierungsziel

Carlo Cottarelli hat bei seiner kurzen Ansprache nachdem er den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten hat, als politische Inhalte nur eines klar gemacht: Er werde versuchen, für Stabilität zu sorgen – auch und gerade bei den Staatsfinanzen. Und er widerspricht denen, die Italien als Land in einer akuten Krise sehen.

"Die Wirtschaftsleistung Italiens wächst trotzdem und die öffentlichen Haushalte sind unter Kontrolle. Und ich kann absolut versichern, dass eine von mir geführte Regierung eine verantwortungsvoll mit den öffentlichen Haushalten umgehen wird." Carlo Cottarelli

Die Ruhe, die Cottarelli als Ministerpräsident ausstrahlen will, wird er aber wohl kaum in der politischen Debatte in Italien durchsetzen können – der Wahlkampf wird wahrscheinlich ausgesprochen heftig geführt werden – Die Lega und die Fünf-Sterne Bewegung dürften ihre Kritik an allem, was sie in Italien ablehnen, noch verschärfen.