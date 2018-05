Kommentar Italien bekommt eine Technokratenregierung

Erleichterung in Brüssel: Der Kelch einer rechtspopulistischen Regierung in Rom ist fürs Erste vorübergegangen. Nun hat Mattarella den Finanzexperten Carlo Cottarella beauftragt, eine Expertenregierung zu bilden. Er steht zu EU und Euro. Cottarella ist also ein Mann ganz nach dem Geschmack Brüssels. Aber unser EU-Korrespondent Pascal Lechler warnt.

Kann Europa aufatmen? Zumindest ist das doch mal ein Kabinettschef ganz nach den Vorstellungen der EU-Kommission und vieler europäischer Staats- und Regierungschefs. Carlo Cottarelli ein ausgewiesener Finanzexperte Er hat 25 Jahre für den Internationalen Währungsfonds gearbeitet. In dieser Zeit hat Italien mindestens 25 Regierungen kommen und gehen sehen. Ein Garant für solide Staatsfinanzen. Ein kurzes Intermezzo hatte er schon in einer italienischen Regierung. Damals hatte er ein Einsparpotenzial von 3,2 Milliarden Euro entdeckt. Doch schon damals wollte Italien alles, nur nicht sparen und er ging verbittert.

Sparprogramme ohne größere Widerstände

Das Praktische: Mit Cottarelli könnte man sich eine Troika wie in Griechenland, also die Sparfüchse von EZB Euro-Rettungsschirm und EU-Kommission sparen. Die Troika säße ja mit Cottarelli praktisch schon in der Regierung. Man könnte Sparprogramme ohne größere Widerstände durchziehen.

Cottarellis Regierung hat keine Mehrheit

Cottarelli ist das Ass, das Staatspräsident Mattarella jetzt spielt. So beruhigt man die Finanzmärkte und die Gemüter in Europa. Das Dumme nur, Cottarelli ist vielleicht der Mann der den Brüsseler Bürokraten und den Finanzmärkten gefällt, den Populisten könnte er nur den Wind aus den Segeln nehmen, wenn er Italien in einen Wirtschaftsboom führt der den arbeitslosen jungen Süditalienern wieder einen Job gibt. Nur selbst, wenn Cottarelli die richtigen Rezepte hätte, seine Regierung hat keine Mehrheit.

Bald Neuwahlen

Und so wird es Neuwahlen geben und das vielleicht bereits im August. Und in dieser kurzen Zeit wird Cottarelli den Populisten genügend Argumente liefern, warum die Italiener bei der nächsten Wahl eben bei Lega Nord und Fünf Sterne ihr Kreuz machen sollten. Der Amtsantritt einer finanzpolitisch Amok laufenden neuen Regierung ist also nur aufgeschoben sonst nichts.

Italien gehört zum europäischen Reformprozess

Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Macron könnten sich jetzt aber schon mal Gedanken machen, wie sie einen neuen Lega Nord Ministerpräsidenten namens Salvini Ende des Jahres einbinden können. Italien ist zu groß, zu wichtig, um es nicht am europäischen Reformprozess zu beteiligen. Doch die Italiener haben zu lange den Eindruck gewinnen müssen, die EU sei ein deutsch-französisches Joint Venture. Arbeitsmarkt und Rentenreformen müssen die Italiener selbst hinbekommen, aber bei der Gestaltung der Zukunft Europas sollte man sie unterhaken

EU braucht Italien

Wenn die EU den Italienern vermitteln kann, dass ein Verbleib im Euro und in der Union besser für ihr Land ist als ein Austritt. Wenn die Italiener das auch wieder im täglichen Leben spüren, dann wird der populistische Zauber hoffentlich auf kurz oder lang von alleine aufhören. Erst dann könnte Europa wirklich aufatmen.