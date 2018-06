Spanische Zeitungen berichten Ist die vermisste Sophia tot an einer Tankstelle in Spanien gefunden worden?

Vor mehr als einer Woche wurde Sophia L. das letzte Mal gesehen. Spanische Medien berichten jetzt, dass ihre Leiche gestern Nachmitag nahe einer Tankstelle in Egino in der baskischen Provinz Álava in Spanien gefunden wurde. Allerdings gibt es noch keine Bestätigung von Seiten der Behörden.

Das Rätsel um den Verbleib der seit gut einer Woche vermissten Tramperin Sophia L. aus Leipzig steht womöglich kurz vor der Auflösung: Spanischen Medienberichten zufolge könnte es sich bei einer in spanischen Baskenland gefundenen Leiche um die 28-jährige Studentin handeln. Darauf deuteten viele Anzeichen hin, hieß es. Die Leiche sei bislang allerdings nicht eindeutig identifiziert worden.

Laut einem Bericht der Zeitung eldiarionorte.es soll der festgenommene Lastwagenfahrer der Polizei den Fundort gezeigt haben.

Der Körper soll laut "El Correo" deutliche Spuren von Gewalteinwirkung aufweisen. Der Täter soll versucht haben den Leichnam zu verbrennen - offensichtlich um Spuren zu beseitigen.

Gerichtsmediziner sollen die Tote im Laufe des heutigen Tages genauer untersuchen.

Sophia ist am 14. Juni beim Trampen verschwunden

Die Ermittler in Deutschland waren bereits zuvor davon ausgegangen, dass Sophia L. getötet wurde. Wo sie sich befinden könnte, war aber unklar. Sophia L. war am 14. Juni verschwunden. Sophia L. wurde zuletzt gesehen, als sie an einer Tankstelle an der Autobahn 9 nahe dem Leipziger Flughafen in einen Lastwagen gestiegen sein soll. Die Frau wollte nach Bayern trampen, kam aber nicht an. Am Dienstag hatten die Ermittlungsbehörden mitgeteilt, dass ein Mann in Spanien festgenommen worden sei. Berichten zufolge soll der Mann aus Marokko stammen. Er gilt als dringend verdächtig, die Studentin getötet zu haben.