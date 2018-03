Islamdebatte Kritik und Unterstützung für Seehofer

In der Debatte über die Zugehörigkeit des Islam zu Deutschland gibt es neue Kritik an Innenminister Horst Seehofer. Sein Kabinettskollege, Arbeitsminister Hubertus Heil, warf dem CSU-Chef Stimmungsmache vor. "Wir müssen über Arbeit und Bildung sprechen und über Regeln für unser Zusammenleben", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die Debatte, die Horst Seehofer fortsetzt, dient keinem inhaltlichen Zweck und bedient nur eine bestimmte Stimmung vor der Landtagswahl in Bayern."

Anlässlich seines Amtsantritts hatte Seehofer der "Bild"-Zeitung ein Interview gegeben. Darin sagt er: "Der Islam gehört nicht zu Deutschland." Deutschland sei durch das Christentum geprägt, dazu gehörten der freie Sonntag, kirchliche Feiertage und Rituale wie Ostern, Pfingsten und Weihnachten. Der CSU-Chef ergänzte: "Die bei uns lebenden Muslime gehören aber selbstverständlich zu Deutschland. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir deswegen aus falscher Rücksichtnahme unsere landestypischen Gebräuche aufgeben."

"Grundgesetz ist die Basis"

Justizministerin Katarina Barley forderte, die von Seehofer erneut entfachte Islamdebatte zu beenden. "Theoretische Debatten wurden lange genug geführt", sagte die SPD-Politikerin der "Rheinischen Post". Es gehe darum, die Probleme praktisch zu lösen. "Was unsere Werte angeht, ist und bleibt das Grundgesetz die Basis unseres Zusammenlebens", ergänzte Barley.

Ähnlich äußerte sich Familienministerin Franziska Giffey (SPD) in der tagesschau. "Vor Ort helfen solche Debatten überhaupt nicht", sagte die bisherige Bürgermeisterin von Berlin-Neukölln. Es gehe vielmehr darum, ein gutes Zusammenleben zu organisieren und mit den in Deutschland lebenden Menschen, egal welcher Herkunft, eine Gesellschaft sozialen Friedens zu gestalten.

Unterstützung erhielt Seehofer vom neuen bayerischen Ministerpräsidenten, Markus Söder. "Diese Aussage stimmt", sagte der CSU-Chef im ZDF. Muslime, die in Deutschland lebten, Steuern zahlten, arbeiteten und sich einbrächten, seien natürlich ein fester Bestandteil der Gesellschaft, betonte Söder - trotzdem gehöre der Islam "kulturgeschichtlich nicht zu Deutschland".

Klöckner warnt vor Pauschalisierung

Auch Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner verteidigte Seehofer. "Ich bin der Meinung, wir sollten differenzieren. Es gibt nicht den Islam und das hat Herr Seehofer so auch gesagt", sagte die stellvertretende CDU-Vorsitzende. Sie warnte vor Pauschalisierung: "Zu uns in Deutschland gehört keine Radikalisierung, gehören keine Fundamentalisten. Unsere Wurzel ist die christlich-jüdische. Aber natürlich gehören auch Menschen muslimischen Glaubens zu uns."

Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime, vermutete hinter Seehofers Worten die Strategie, Wähler aus dem rechten Parteienspektrum für die Union zurückgewinnen zu wollen. Diese Taktik werde aber nicht aufgehen, warnte Mazyek: "Die Menschen werden das Original wählen, nicht die Kopie." Rechtsextremismus könne man nur dadurch bekämpfen, dass man gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit vorgehe.