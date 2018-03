Berlin "Islam gehört zu Deutschland" - Merkel geht auf Distanz zu Seehofer

Die historische Prägung Deutschlands sei "natürlich eine christliche, eine jüdische", sagte Seibert vor der Bundespressekonferenz. Aber inzwischen lebten in Deutschland Millionen von Muslimen. "Auf der Basis unserer Werte und Rechtsordnung" gehöre auch deren Religion "inzwischen zu Deutschland", fügte der Regierungssprecher hinzu.

Seibert: "Bemühung um harmonisches Verhältnis"

Seibert machte deutlich, dass die Haltung der Bundesregierung geprägt sei durch "großen Respekt vor den muslimischen Menschen, die hier leben, und die Bemühung, mit ihnen zusammen in einem harmonischen Verhältnis zu leben, immer wieder das Gespräch zu suchen, den Austausch und den Ausgleich". Diese Haltung könne auch aus dem Interview Seehofers herausgelesen werden.

Seehofer: "Muslime gehören dazu"

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte in der "Bild"-Zeitung gesagt, er halte den Satz "Der Islam gehört zu Deutschland" für falsch. "Nein, der Islam gehört nicht zu Deutschland", hob der CSU-Politiker hervor, "Deutschland ist durch das Christentum geprägt". Der neue Innen- und Heimatminister schränkte jedoch ein: "Die bei uns lebenden Muslime gehören aber selbstverständlich zu Deutschland." Seehofer kündigte an, er wolle den Dialog mit muslimischen Verbänden suchen und ausbauen. Der Satz "Der Islam gehört zu Deutschland" war 2010 vom damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff geprägt worden. Er hatte eine heftige Debatte ausgelöst.

SPD: "abstrakte Retro-Debatte"

Der Koalitionspartner SPD reagierte kritisch auf Seehofers Aussagen. "Statt abstrakte Retro-Debatten wiederzubeleben, sollten sich auch die CSU-Vertreter in der Bundesregierung lieber an der praktischen Bewältigung tatsächlich vorhandener Probleme versuchen", sagte SPD-Bundesvize Ralf Stegner. Er sprach von einer "unionsinternen Uralt-Debatte", die nicht zur Lösung der Probleme in Deutschland beitrage.

"Dass der Heimatminister sich als Erstes mit Ausgrenzung beschäftigt, statt sich um die zu kümmern, die hier leben, ist doch ganz bezeichnend." Ralf Stegner, SPD-Vizevorsitzender

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erklärte, das Grundgesetz kenne keine Staatsreligion, dies habe Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) immer wieder zum Ausdruck gebracht. "Es ist bemerkenswert, dass der Bundesinnenminister gleich an seinem ersten Arbeitstag ein völlig überflüssige Kontroverse mit seiner Regierungschefin anzettelt", sagte Weil.

Integrationsbeauftragte: "Debatte über Werte nötig"

Widerspruch zu Seehofers Aussage kam auch aus der Union. Die neue Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), distanzierte sich von der Äußerung Seehofers. "Solche Sätze bringen uns nicht weiter", sagte sie der "Rheinischen Post".

"Wir brauchen eine sachliche Debatte darüber, nach welchen Regeln und welchem Werteverständnis wir in Deutschland zusammenleben wollen. Die Religionsfreiheit ist ein hart erkämpftes und hohes Gut unseres Grundgesetzes, das es zu schützen gilt." Annette Widmann-Mauz (CDU), Integrationsbeauftragte der Bundesregierung

Grüne und Linke: "Wahlkampf für die AfD"

Linke und Grüne kritisierten die Aussagen Seehofers scharf. Grünen-Chef Robert Habeck warf Seehofer vor, mit seinen Äußerungen zum Islam dem gesellschaftlichen Zusammenhalt zu schaden. "Seehofer nennt sich Heimatminister und das Erste, was er tut, ist rhetorisch zu spalten", sagte Habeck. "Wenn wir uns nicht um den Islam kümmern, dann tun es die Islamisten." Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin warf Seehofer im SWR vor, er mache Wahlkampf für die AfD. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth kritisierte:

"Ein Heimatminister, der am ersten Tag seiner Amtszeit angesichts brennender Moscheen und Morddrohungen gegen Aiman Mazyek nicht Solidarität bekundet, sondern ein Signal der Ausgrenzung gegenüber Muslimen sendet, hat sich umgehend disqualifiziert und handelt sträflich verantwortungslos." Claudia Roth (Grüne), Bundestagsvizepräsidentin

Die Linken-Bundestagsabgeordnete Christine Buchholz erklärte: "Die Aussage, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, ist angesichts zunehmender islamfeindlicher Gewalt sowie antitürkischer und antimuslimischer Hetze ein Zugeständnis an die AfD."

Türkische Gemeinde: "Muslime in Terror-Gefahr"

Auch der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, brachte die mutmaßlich kurdischen Anschläge gegen Moscheen gegen Seehofer in Stellung: "Das Timing ist auf jeden Fall falsch, wenn Moscheen in Deutschland sich derzeit nicht sicher fühlen, wenn eine Moschee oder Büros des Zentralrats der Muslime schließen müssen, weil die Terror-Gefahr so groß ist - in so einer Zeit so eine Erklärung abzugeben, ist in jedem Fall etwas unglücklich", sagte Sofuoglu im SWR.

"Seehofer sollte nicht alleine entscheiden, wer zu Deutschland gehört und wer nicht. Unser Grundgesetz sagt ja, wer zu Deutschland gehört und wer nicht." Gökay Sofuoglu, Bundesvorsitzender der Türkischen Gemeinde

FDP: "Christentum ist keine Staatsreligion"

Der FDP-Parteivorsitzende Christian Lindner nannte die von Horst Seehofer entfachte Debatte überflüssig. "Diese Debatte lenkt ab", sagte Lindner der "Rheinischen Post".

"Weder verlangt irgendwer die Übernahme islamischer Sitten, noch ist das Christentum Staatsreligion." Christian Lindner, FDP-Vorsitzender

Seehofer solle seine Energie lieber dafür verwenden, die von der Union verursachten Probleme in der Flüchtlingspolitik zu lösen, sagte der FDP-Chef der Zeitung.

Klöckner: "Seehofer verdient Differenzierung"

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) rief dazu auf, Seehofers Aussagen so differenziert zu beurteilen wie sie auch erfolgt seien: "Ich bin der Meinung, wir sollten differenzieren. Es gibt nicht den Islam und das hat Herr Seehofer so auch gesagt", sagte die stellvertretende CDU-Vorsitzende in Mainz.

"Zu uns in Deutschland gehört keine Radikalisierung, gehören keine Fundamentalisten. Unsere Wurzel ist die christlich-jüdische. Aber natürlich gehören auch Menschen muslimischen Glaubens zu uns." Julia Klöckner (CDU), Bundeslandwirtschaftsministerin

AfD: "Natürlich gehört der Islam nicht dazu"

Der AfD-Fraktionsvorsitzende im Landtag von Sachsen-Anhalt, Andre Poggenburg, erklärte: "Natürlich gehört der Islam nicht zu Deutschland, im Gegensatz zu gut integrierten und rechtstreuen Muslimen in unserem Land."