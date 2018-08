TV-Interview Irans Präsident Rohani zu Sanktionen: Trump soll "das Messer weglegen"

Rohani sitzt dem Moderator des iranischen Staatsfernsehens gegenüber – wie immer in traditionellen iranischen Kleidung, die Hände liegen ruhig in seinem Schoß. Er gestikuliert wenig, redet aber viel, mehr als eine Stunde. Die Fragen des Moderators wirken mehr wie Stichworte. Es geht um das Gesprächsangebot von US-Präsident Donald Trump letzte Woche. Rohani lehnt es nicht direkt ab, sondern bleibt vage, fordert Ehrlichkeit von Trump:

"Der erste Schritt wäre, dass er zeigt, dass er wirklich in Verhandlungen dazu beitragen will, Probleme zu lösen. Was sollen Verhandlungen, wenn Du gleichzeitig Sanktionen verhängst? Das ist doch, als ob jemand ein Messer zieht, um einen Rivalen oder einen Feind in den Arm zu stechen, und gleichzeitig klar macht, wir sollten reden und verhandeln."

Hassan Rohani

Für ein Treffen mit Trump stellt Rohani Bedingungen: Trump solle "das Messer weglegen". Schließlich sei der Verhandlungstisch zum verhandeln da.

Rohanis Ziel: Gelassenheit demonstrieren

Der iranische Präsident wirkt gelassen. Vom Druck, der nicht nur wegen der Sanktionen, sondern auch innenpolitisch auf ihm lastet – keine Spur. In ruhigem aber bestimmtem Ton unterstellt er der US-Regierung psychologische Kriegsführung. Sie wolle das iranische Volk spalten. Außerdem gehe es darum, politisches Kapital daraus zu schlagen für die bevorstehenden Kongresswahlen in den USA.

"Trump und seine Regierung waren es, die Verhandlungen abgelehnt und der Diplomatie den Rücken gekehrt haben. Was Trump macht, richtet sich gegen die iranische Nation und die nationalen Interessen des Iran. Der Iran ist bereit für Diplomatie, wenn alles ehrlich abläuft." Hassan Rohani

Teherans Regierung in Schwierigkeiten

Wenn er Trumps Namen in den Mund nimmt lächelt Rohani ganz kurz fast mitleidig. Er lobt die anderen Vertragspartner China, Rußland und die Europäer. Sie wollten, wie auch sein Land, an dem Atomabkommen festhalten. Nur in der Praxis gebe es für ausländische Unternehmen Schwierigkeiten. Wegen dieser Schwierigkeiten steht Rohani massiv unter Druck.

Die Proteste der letzten Tage richten sich gegen die schlechte wirtschaftliche Lage, aber auch gegen die Führung des Landes, also auch gegen ihn. Er spricht das Thema nur kurz an. Die Iraner sollten Vertrauen haben in ihre Führung. Die strenge sich an, die Probleme zu lösen. Rohani forderte das iranische Volk auf, zusammen zu halten. So werde man die US-Sanktionen überstehen.