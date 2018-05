Insektizide schaden auch Nützlingen Pflanzenschutzmittel und ihre Langzeitfolgen

Neonicotinoide sind die am meist verkauften Insektenvernichtungsmittel in der Landwirtschaft. Doch sie vergiften auch Insekten, die keine Schädlinge sind - und sie sind wasserlöslich, weshalb sie sich theoretisch überall in der Landschaft verteilen können.

Wurde bei der Zulassung etwas Gravierendes übersehen?

Als einer der ersten in Deutschland forschte der Neurobiologe Prof. Randolf Menzel zu den Neonics. Er entdeckte, dass die Neonicotinoide genau auf die Moleküle im Gehirn gehen, die als besonders wichtig für die Gedächtnisbildung gelten. Versuche mit Bienen, die Neonicotinoiden ausgesetzt waren, ergaben, dass sie sich nicht mehr gut erinnern können.

"Sie ist in ihren gesamten kognitiven Fähigkeiten eingeschränkt. So wie das bei Alzheimerpatienten auch auftritt." Prof. Randolf Menzel, Neurobiologe

Dabei sind die Honigbienen noch gar nicht die Insekten, die durch die Neonics am meisten gefährdet sind. Sie stehen nur mehr im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Doch mehr oder minder unbemerkt verschwinden auch die Hummeln und andere Wildbienen.

Hersteller sehen keinen Zusammenhang mit dem massiven Insektenschwund

Christian Maus, der wissenschaftliche Leiter des Bee Care Centers der Firma Bayer, die mehrere Neonics herstellt, sieht nach eigenen Worten derzeit keine Hinweise, die den Rückgang der Insekten mit Pflanzenschutzmitteln in Zusammenhang bringen. "Unter anderem deswegen", so Christian Maus, "weil die Rückgänge vor allem in Naturschutzgebieten beobachtet wurden und nicht in landwirtschaftlich genutzten Gebieten."

Die nächste Generation an Insektiziden kommt

Durch die Erfahrungen mit den Neonics habe sich das Zulassungsverfahren mittlerweile deutlich verbessert, sagt Berufsimker Haefeker. Die Hürden seien viel höher. Aber jetzt komme möglicherweise die nächste Generation an Insektiziden, die zum Beispiel nicht beim Nervensystem direkt, sondern bei der Steuerung der Muskeln angreifen. Dann beginnt das Spiel von vorn.

