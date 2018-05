"Anti-Abschiebe-Industrie" Innenminister Herrmann will Asylbewerber an Gerichtskosten beteiligen

Der CSU-Politiker prüft die Möglichkeit, Flüchtlinge, die für ihren Antrag klagen, an den entstandenen Gerichtskosten zu beteiligen. Im Gespräch mit dem "RedaktionsNetzwerk" stärkte er außerdem seinem Parteikollegen Dobrindt den Rücken.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann plant, klagende Asylbewerber zur Finanzierung von entstandenen Gerichtskosten heranzuziehen. Dem RedaktionsNetzwerk sagte er heute:

"Ein Weg wäre etwa zu prüfen, ob eine Möglichkeit der Beteiligung der klagenden Asylbewerber an den Gerichtskosten möglich ist, wenn deren Rechtsbehelf offensichtlich unzulässig beziehungsweise unbegründet ist." Joachim Herrmann, Innenminister des Freistaates Bayern

Rückendeckung für Kollegen Dobrindt

Der CSU-Politiker zeigte außerdem Verständnis für die Aussage seines christlich-demokratischen Parteikollegen Alexander Dobrindt. Dieser äußerte sich zuletzt öffentlich, in Deutschland sei eine "Anti-Abschiebe-Industrie" am Werk. Herrmann fügte an:

"Es gibt eine ganze Reihe von Institutionen, die auf Biegen und Brechen Abschiebungen verhindern wollen. Das schießt weit über das vernünftige Maß hinaus, und dagegen müssen wir etwas tun." Joachim Herrmann

Zum "RedaktionsNetzwerk Deutschland" gehören mehr als 30 Tageszeitungen, unter anderem die "Hannoversche Allgemeine Zeitung", die "Leipziger Volkszeitung" und die "Dresdner Neuesten Nachrichten".