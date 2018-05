Mörnsheim Lammauftrieb im Altmühltal

Zum 16. Mal findet in Mörnsheim am Pfingstsonntag und –montag der traditionelle Lammauftrieb statt. Die Schirmherrschaft übernahm in diesem Jahr Markus Söder. Dabei schlüpfte er in die Tracht des Schäfers und führte die Herde durch den Markt.

Von: Claudia Grimmer