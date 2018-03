Wenn sich die 17 neuen Kabinettsmitglieder am Freitag zum ersten Mal an den Kabinettstisch setzen, dann werden auch schon erste Entscheidungen getroffen. Das hat der neue Ministerpräsident Markus Söder bereits angekündigt. Und in der Tat warten einige Baustellen auf die neue Regierung in Bayern. Von Johannes Reichart [mehr - zum Artikel: Neues Kabinett - Das muss die neue Regierung anpacken ]