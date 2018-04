Kabinett beschließt Bayern investiert pro Jahr 470 Millionen Euro in Pflege

Die bayerische Staatsregierung will pro Jahr 470 Millionen Euro in die Pflege investieren. Künftig können pflegende Angehörige im Freistaat finanzielle Unterstützung beantragen. Das Kabinett beschloss außerdem die Einführung eines Landespflegegeldes in Höhe von 1.000 Euro pro Jahr.

Menschen, die einen Angehörigen pflegen, der mindestens Pflegestufe 2 hat, können in Zukunft das Landespflegegeld von 1.000 Euro pro Jahr beantragen. Ziel sei es, die Angehörigen finanziell zu entlasten und so "mehr Würde für die häusliche Pflege" zu ermöglichen, so Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU). Außerdem soll es 1.000 neue Pflegeplätze und 500 neue Kurzzeitpflegeplätze in Bayern geben. Um todkranke Menschen würdevoll begleiten zu können, will die Staatsregierung außerdem die Palliativ- und Hospizplätze im Freistaat verdoppeln.

Huml will neue Betreuungsformen

Dabei soll es laut Gesundheitsministerin Huml aber nicht nur um "mehr Betten auf den Stationen gehen", sondern um neue Betreuungsformen, wie etwa Hospizwohngemeinschaften für jüngere Menschen oder Tageshospizmöglichkeiten. Und der Palliativgedanke müsse noch mehr in die Altenheime getragen werden, so Huml weiter. Damit die Menschen nicht für ihre letzten Tage noch in ein Krankenhaus verlegt werden müssen.

"Wir möchten, dass Menschen im höheren Alter - und das betrifft uns irgendwann alle - mit genau dem Respekt und der Würde diese Phase des Lebens beschreiten können, wie wir sie im normalen Berufsleben auch gestaltet haben." Markus Söder (CSU), bayerischer Ministerpräsident

Wohin das neue Landesamt für Pflege kommen soll, will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erst in seiner Regierungserklärung in der nächsten Woche verraten. Das Landesamt soll auch für die Ausbildung der Pflegekräfte und damit für eine Strategie gegen den sich zuspitzenden Fachkräftemangel zuständig sein.

Söder: Thema Pflege betrifft alle

Insgesamt nannte Pflegeministerin Melanie Huml das Pflege-Paket einen großen Aufschlag. Sie freue sich, dass der Ministerpräsident sich gleich in seiner zweiten Kabinettssitzung das Thema Pflege auf die Tagesordnung gesetzt habe - gleich nach dem Kabinett zur Sicherheit. Schließlich wollen die Menschen nicht nur Sicherheit auf der Straße, sondern auch Sicherheit im Alter, so Huml.

Ministerpräsident Söder erinnerte daran, dass es "uns alle einmal treffen wird". Das Thema sei lange unterschätzt worden. "Das ist ein schwerer Fehler", so Söder.