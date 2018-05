Stammzellenspende Aktionstag gegen Leukämie

Eine Stammzellenspende ist oft die letzte Rettung für Menschen, die an Blutkrebs erkrankt sind. Heute ist bayernweiter Aktionstag gegen Leukämie. Die Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern ruft auch in ganz Franken dazu auf, sich als Spender registrieren zu lassen.

In ganz Bayern sollen Menschen dazu motiviert werden, sich als Stammzellenspender registrieren zu lassen. Zum dritten Mal seit 2016 findet heute der Aktionstag "Bayern gegen Leukämie" statt. Verschiedene Organistationen unterstützen die Aktion, so zum Beispiel der Medizinische Dienst Bayern und das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege.

Fast jeder kann sich typisieren lassen

Gesunde Personen zwischen 17 und 45 Jahren können sich als Stammzellspender aufnehmen lassen. 2018 stehen über 200 Standorte in ganz Bayern für die Registrierung bereit. Eine Anlaufstelle sind die bayerischen Gesundheitsämter. An jedem Standorte stehen Lebensrettersets der Stiftung AKB bereit. Jeder, der sich als Stammzellspender registrieren lassen möchte, nimmt sich das Set mit nach Hause oder führt die Registrierung gleich vor Ort durch. Einmal registriert, verbleibt jeder registrierte Stammzellspender bis zum vollendeten 60. Lebensjahr im weltweiten Spendernetz gespeichert. Eine weitere Typisierung bei einer anderen Spenderdatei ist nicht notwendig. Wer keine Ausgabestelle in seiner Nähe findet, registriert sich ganz einfach online auf www.akb.de und bekommt das Lebensretterset nach Hause geschickt.

"Wir wollen an jedem 25. Mai die Menschen in Bayern motivieren, sich als Stammzellspender und als Blutspender für kranke Menschen zu engagieren und deren Heilung zu ermöglichen."

Dr. Hans Knabe, Vorstand der Stiftung AKB

Bayern aktiv gegen Leukämie

Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml betonte, dass "die Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern mit 310.000 registrierten Stammzellspendern eine der größten Spenderdateien weltweit" ist. Rund 1.800 Menschen in Freistaat erhalten jährlich die Diagnose Blutkrebs. Eine Stammzell- oder Knochenmarktransplantation ist für viele von ihnen die einzige Behandlungsmethode mit Aussicht auf Heilung. Jeder fünfte Patient warte doch erfolglos auf eine Spende, so Melanie Huml.

"In 80 Prozent der Fälle können die Stammzellen direkt aus dem Blut gewonnen werden. Das ist ambulant möglich und nur mit einem sehr geringen Risiko verbunden. In 20 Prozent der Fälle werden die Stammzellen aus dem Knochenmark des Beckenkamms entnommen. Dafür ist ein stationärer Aufenthalt notwendig, aber auch dieser Eingriff ist in der Regel nahezu folgenlos."

Melanie Huml, bayerische Gesundheitsministerin

Typisierung in vielen Orten möglich

Überall in Franken können sich Interesenten typisieren lassen. Hier einige Adressen aus Mittel- und Oberfranken.

Mittelfranken:

- Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), Schweinauer Hauptstraße 80, 90441 Nürnberg

- Geschäftsstelle Gesundheitsregionplus, Frankenstr., 7 90762 Fürth

- MDK Bayern - Beratungs- und Begutachtungszentrum, Waltherstr. 2 (7:30-15:30 Uhr), 90429 Nürnberg

- DAK-Gesundheit, Königsplatz, 91126 Schwabach

- Landratsamt Nürnberger Land, Gesundheitsamt, Waldluststraße 3

- Stadt Erlangen, Geschäftsstelle Gesundheitsregionplus, Fahrstr. 18 , 91054 Erlangen

Oberfranken:

- Volksschule, Kybergstr. 2 und die Schule in der Alleestr. 1, Hirschaid

- Geschäftsstelle Gesundheitsregionplus, Hauptwachtstr.28 , 96047 Bamberg

- Landratsamt Lichtenfels, Sachgebiet Gesundheit, Kronacher Straße 28-30, Lichtenfels

- DAK-Gesundheit, Mohrenstr. 38, 96450 Coburg

- Landratsamt Kulmbach, Staatliches Gesundheitsamt, Konrad-Adenauer-Straße 2

- Landratsamt Bayreuth, Fachbereich Gesundheitswesen, Markgrafenallee 5, Bayreuth