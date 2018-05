Mittel für Asthmatiker Ein Bayer kämpft 18 Jahre lang gegen Behörden

18 Jahre lang hat Erfinder Christoph Klein vergeblich gegen die Behörden gekämpft. Jetzt hat der Europäische Gerichtshof überraschend entschieden, dass die EU-Kommission Kleins Rechte verletzt hat – durch Nichtstun. Denn, so die Entscheidung der Richter: die EU-Kommission hätte das Verbot seiner Erfindung - eine Inhalierhilfe für Asthmatiker - eigentlich prüfen müssen. Doch das hat sie nie getan:

"Ich war natürlich wie eine Dynamitstange aufgeladen und habe erst einmal drei Minuten wie ein Wilder geschrien, den Frust rausgeschrien und die Freude rausgeschrien." Unternehmer Christoph Klein

Das EU-Parlament schätzt, dass es um mehr als 50 Milliarden Euro Schaden für Europas Krankenversicherte geht. Denn die Inhalierhilfe spart Medikamente und damit Arzneikosten. Der Hintergrund der Geschichte: 1993 erfindet Unternehmer Christoph Klein aus Piding in Oberbayern die Inhalierhilfe. Sie ist gerade, nicht L-förmig wie die anderen. Produziert wird in Sachsen-Anhalt. Bei den Patienten kommt die Inhalierhilfe gut an. Etwa bei dem Asthmatiker Hubert Berger.

"Diese Inhalierhilfe hat eindeutig den Vorteil, dass das Medikament verwirbelt rauskommt wie ein Dampf und deswegen mein Hals, meinen Rachenraum nicht reizt, wie das bei den herkömmlichen Inhalierhilfen ist. Außerdem spar ich damit auch noch eine Menge Medikamente." Hubert Berger, Asthmatiker

Zugelassen + Plastikrohr = Nicht-zugelassen

In Sachsen-Anhalt haben die Behörden das Gerät geprüft - und nichts zu beanstanden. Drei Jahre leben Erfinder und Asthmatiker glücklich mit dem Produkt. Dann meldet sich die Regierung von Oberbayern. Sie will die Inhalierhilfe verbieten. Zentrales Argument: Ein zugelassenes Arzneimittel plus ein Plastikrohr ergibt zusammen eine neue, nicht zugelassene Arznei. Nach zwölf Jahren Rechtsstreit räumt die Regierung von Oberbayern in einem Schreiben an das Bayerische Verwaltungsgericht schließlich ein: das Argument war lediglich ein bürokratisches Hilfsmittel, um das medizinische Hilfsmittel zu verbieten.

Die Fachbeamten raten im Jahr 2002 dem Bundesgesundheitsministerium in diesem Schreiben von einer Zulassung der Inhalierhilfe ab – unter anderem, weil „… seitens der Arzneimittelhersteller möglicherweise Gegenmaßnahmen erfolgen, die den behaupteten Spareffekt (…) reduzieren können.“ Schließlich landet der Streit um die Inhalierhilfe bei der EU, genauer beim Industriekommissar und damit zeitweise bei Günter Verheugen. Seine Behörde müsste das Vertriebsverbot prüfen – aber nach 13 Jahren gibt es immer noch kein Ergebnis. Währenddessen bleibt Christoph Kleins Inhalierhilfe verboten und für Asthmamedikamente werden möglicherweise Milliarden zu viel ausgegeben.

Juni 2010. Dem Rechtsausschuss des Europaparlaments wird es schließlich zu bunt: Die Abgeordneten beschließen die Kommission vor den Ausschuss zu zitieren, werfen ihr Rechtsverletzung vor. Der Kommission schallen die Ohren - die Kritik ist ungewohnt heftig.

"Hier ist nichts anderes passiert, als dass die Kommission eine Bitte eines Bürgers hat schlicht und ergreifend liegen lassen und die Konsequenz war die, dass dem Bürger deshalb Rechtsschutz verweigert worden ist und das ist kein akzeptables Verhalten." Klaus-Heiner Lehne, CDU, damals Vorsitzender EU-Rechtsausschuss

Forderung nach mehr Kontrolle von EU-Beamten

Zurück ins Hier und Jetzt. Ende April 2015: Ob die Kommission und ihre Beamte das absichtlich verhinderten, fragen sich nun mehrere Abgeordnete im Europa-Parlament. Christoph Klein trifft in Straßburg. Als Konsequenz aus seinem Fall fordern sie ein Gesetz, um EU-Beamte stärker zu kontrollieren.

"Es könnten schon verschiedene Interessen bei der Europäischen Kommission im Fall von Herrn Klein im Verborgenen mitgespielt haben. Wir wissen das nicht. Aber um es zu wissen, braucht es klare Vorschriften, damit die Beamten ihre Bewegründe offenlegen müssen." Heidi Hautala, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen / Freie Europäische Allianz

Einen Gesetzentwurf hat Hautala schon vor zwei Jahren vorgelegt. Auf Anfrage will sich die Kommission dazu nicht äußern. Nur eines stellt sie fest: Aus ihrer Sicht hat Klein keinen Anspruch auf Schadenersatz. Trotz des Erfolgs bleibt ihm wieder nur der Gang vor Gericht.