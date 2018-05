Schmutzige Luft in Städten In Hamburg startet das Diesel-Fahrverbot

In Hamburg tritt als erste Großstadt heute in manchen Stadtteilen ein Dieselfahrverbot in Kraft. Aber was bringen Fahrverbote? Wie könnten sie verhindert werden? Und drohen Fahrverbote auch in Bayern?

Wie werden die Fahrverbote in Hamburg umgesetzt?

Ab sofort dürfen Dieselfahrzeuge unterhalb der Schadstoffklasse Euro 6 auf zwei besonders belasteten Straßenabschnitten im Hamburger Stadtteil Altona-Nord fahren. Einer ist 580 Meter lang, hier dürfen weder ältere Diesel-PKW noch -LKW fahren. Der andere ist 1,6 Kilometer lang. Das Fahrverbot gilt hier nur für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Der Hamburger Senat will nicht von Fahrverboten sprechen, sondern von Durchfahrtsbeschränkungen.

Werden Fahrverbote die Luft sauberer machen?

Die Opposition in Hamburg und die Umweltorganisation BUND glauben nicht daran. Der Verkehr werde lediglich in Straßen verdrängt, in denen es keine Messstation gibt. Der ADAC bezweifelt, dass die Verbote praktikabel sind. Einem Auto sehe man von außen schließlich nicht an, ob es Abgasnorm fünf oder sechs erfüllt. Hamburgs grüner Umweltsenator Jens Kerstan erhofft sich einen positiven Effekt: Fahrzeuge sollen über Straßen umgeleitet werden, auf denen eine bessere Luftzirkulation herrscht.

Welche Städte überschreiten die Stickoxid-Grenzwerte in Bayern?

In Bayern überschreiten München, Augsburg (44), Nürnberg (43) und Regensburg (41) den EU-Grenzwert: 40 Mikrogramm NO2 auf einen Kubikmeter Luft. Am weitesten überschreitet München die Vorgabe. Der Jahresmittelwert liegt bei 78 Mikrogramm. So viel wie in keiner anderen deutschen Stadt. Die Werte ermittelt das Umweltbundesamt an mehr als 500 Messstationen deutschlandweit.

Heißt das: Fahrverbote auch in Bayern?

In naher Zukunft ist das unwahrscheinlich. Das Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München argumentiert wie die Kritiker in Hamburg: Durch Fahrverbote würden die Probleme nur auf andere Straßen und in Wohngebiete verschoben. Außerdem gibt es eine juristische Begründung: München dürfe über Fahrverbote gar nicht selbst entscheiden. Dazu müssten sie im Luftreinhalteplan stehen, was nicht der Fall ist (der BR berichtete). Für den Luftreinhalteplan sei der Freistaat zuständig. Dort, beim bayerischen Umweltministerium, heißt es:

"Pauschale Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Großstädten lehnen wir ab. Sie sind nicht verhältnismäßig." Bayerisches Umweltministerium

Laut Urteil des Bundesverwaltungsgericht vom Februar muss die Verhältnismäßigkeit gewahrt sein. Dann dürften alle Städte Fahrverbote für Dieselautos erlassen - im Rahmen des Luftreinhalteplans. Auch für Augsburg, Nürnberg, Regensburg sieht der bisher keine Fahrverbote vor.

Was planen die bayerischen Städte stattdessen?

Das Bayerische Umweltministerium setzt auf „Flottenerneuerung und Ladeinfrastruktur“, Ausweitung des öffentlichen Nahverkehrs und mehr Angebote für Radfahrer. Die Münchner Verwaltung drängt auf eine Weiterentwicklung der Umweltzone mit Ausnahme- und Übergangsregeln. Nürnberg hat keine Umweltzone. Das Umweltamt ist trotzdem zuversichtlich, die geringe Grenzwertüberschreitung in den Griff zu kriegen. Geplant sei die Begrünung von Fassaden in der Stadt. Das könne Stickoxide um bis zu neun Prozent reduzieren. Und sehe noch dazu gut aus. Die Stadt Augsburg will die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs steigern und ihn in der City-Zone ab Mitte nächsten Jahres sogar kostenfrei anbieten.

Was sagen Berliner Politiker zu Hamburgs Vorstoß?

Eigentlich heißt keine Partei die Fahrverbote gut. Aber sie bieten Raum, die eigene Botschaft unterzubringen. Die FDP sieht Hamburg als Ausdruck des Regierungsscheiterns im Dieselskandal. Sie rechnet mit weiteren Fahrverboten. Aus der Union heißt es, die Hamburger Maßnahme sei populistisch und nicht lösungsorientiert.

Auch der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, Cem Özdemir von B90/Grüne, glaubt, dass weitere Städte Hamburgs Beispiel folgen werden. Damit es künftig kein „dickes Handbuch“ brauche, „wo drin steht, wo Sie mit welchem Fahrzeug reinfahren dürfen“, müssten bundesweit einheitliche Regeln her. Wie München fordert auch er, bei den Umweltzonen nachzubessern und die blaue Plakette einzuführen. Die Debatte um Hamburg mischt sich in Berlin mit der Frage, wie weiter mit dem Dieselskandal umgegangen wird. Weitere Fahrverbote stehen in absehbarer Zeit aber bundesweit nirgends in Aussicht.