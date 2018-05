Startschuss für 39.000 Schüler In Bayern beginnen die Abiturprüfungen

Danach müssen sich die Jugendlichen noch zwei weiteren schriftlichen Prüfungen stellen, und zwar wahlweise in einem naturwissenschaftlichen Fach oder einer Fremdsprache sowie in Deutsch. Im Juni folgt die mündliche Prüfung, wie das Kultusministerium mitteilte. Offiziell beendet ist für die Abiturienten ihre Schulzeit am 29. Juni mit der Zeugnisverleihung.

Lieber gut frühstücken als am Morgen noch Bücher wälzen

Kultusminister Bernd Sibler (CSU) riet den Jugendlichen im Vorfeld, ausgeschlafen und mit einem guten Frühstück in den Tag zu starten. Vom Lernen in letzter Minute sei sowieso eher abzuraten, so Schulpsychologe Benedikt Wisniewski von der Staatlichen Schulberatungsstelle in Regensburg. Das steigere nur die Nervosität und bringe in aller Regel nichts.

Kritik vom Deutschen Lehrerverband

Wie im vergangenen Jahr werden die schriftlichen Abiturprüfungen Aufgaben oder Aufgabenteile enthalten, die gemeinsam mit allen anderen Bundesländern entwickelt und abgestimmt worden sind. Das soll zu einer besseren Vergleichbarkeit der Schulabschlüsse in Deutschland beitragen.

Dieses Ziel wird aus Sicht des Deutschen Lehrerverbandes allerdings verfehlt. Verbandspräsident Meidinger hat im "Thema des Tages" auf B5 aktuell gesagt, dass der Anteil der Aufgaben an der gesamten Abiturprüfung viel zu gering sei. Außerdem müssten Schüler in vielen Bundesländern zum Beispiel in Mathematik gar keine schriftliche Prüfung ablegen, so der Leiter des Robert-Koch-Gymnasiums in Deggendorf. Daher sei man von einer echten Vergleichbarkeit trotz Aufgabenpool noch meilenweit entfernt.

Meidinger ist für ein sogenanntes Kernabitur. Das bedeutet, alle Abiturienten in Deutschland würden in Kernfächern wie Deutsch, Mathe und einer Fremdsprache identische Prüfungen schreiben. Terminprobleme sieht Meidinger nicht. Es sei schon jetzt aufgrund des Aufgabenpools so, dass Abiturprüfungen gleichzeitig geschrieben werden. Daher würde auch ein Kernabitur bundesweit am selben Termin möglich sein, so Meidinger.