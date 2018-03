Parlamentarische Anfrage Immer mehr Lehrer in Bayern gehen vorzeitig in den Ruhestand

Die Zahl der Lehrer in Bayern, die vorzeitig in den Ruhestand gehen, steigt. Waren es 2013 noch 1239 Lehrkräfte, die Schulen vorzeitig verließen, gingen im vergangenen Jahr 2883, mehr als doppelt so viele. Das geht aus der Antwort des Kultusministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Landtags-SPD hervor.