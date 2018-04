Probleme mit der Theorie Immer mehr Bayern fallen durch die Führerscheinprüfung

Derzeit fallen so viele Menschen in Bayern durch die Führerscheinprüfung wie noch nie. Das Problem liegt dabei nicht unbedingt in der Praxis: Mehr als ein Drittel aller Fahrschüler bestehen die theoretische Prüfung nicht.

Ein Donnerstagvormittag in der Münchner Fahrschule Wittmann. Nervös sitzen junge Leute auf den dünn gepolsterten Stühlen, kauen an ihren Fingernägeln oder wippen unbewusst mit dem Fuß. Es ist eine Atmosphäre der angespannten Erwartung: Prüfungsvormittag.

Dann betritt der Mann vom TÜV den Raum. Es geht los. Teodolinda Del Rosario steht auf und steigt mit ihrem Fahrlehrer in einen blauen VW-Golf, der Prüfer nimmt hinten Platz. Langsam und mit gesetztem Blinker parkt der Wagen aus und verschwindet im Münchner Vormittagsverkehr.

Durchfallquote: 34 Prozent

Ihre Chancen durchzukommen sind statistisch gesehen eigentlich ganz gut: Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes bestanden in Bayern im vergangenen Jahr rund 75 Prozent die praktische Prüfung. Bei der Theorie sieht es da schon anders aus: hier liegt die Durchfallquote bei rund 34 Prozent. Der schlechteste Wert seit Jahren. Fahrlehrer Uli Wittmann zuckt mit den Schultern:

"Viele nehmen gerade die Theorie auf die leichte Schulter und brauchen dann zwei bis drei Anläufe." Uli Wittmann, Fahrlehrer

Seine Kollegin Jenny Feyerer fügt hinzu: "Und wir haben momentan sehr viele Fahrschüler mit Migrationshintergrund. Da mangelt es oft an den Deutschkenntnissen und dann tut man sich bei den Prüfungen natürlich extrem schwer."

Die Schüler sind unselbstständiger

Außerdem gibt es offenbar noch ein anderes Problem. Mehrere Fahrschulen beklagen uns gegenüber bei der Recherche die zunehmende Unselbständigkeit mancher Schüler. Ein Fahrschulinhaber, der lieber anonym bleiben möchte, meint: "Ein Teil der jungen Leute ist es nicht mehr gewohnt, selbständig eine Aufgabe zu bearbeiten. Da müsste ich eigentlich eine Art betreute Lerngruppe einrichten und die Schüler beim Lernen überwachen. Das kann doch bei erwachsenen Menschen einfach nicht sein!"

Auch bei der Fahrschule Wittmann kennt man das Problem:

"Meistens stehen dann noch die Eltern auf der Matte und machen Druck bei uns, dass es doch nicht sein könne, dass ihr unfehlbares Kind nicht auf Anhieb die Prüfung besteht." Uli Wittmann, Fahrlehrer

Eine Großstadtfahrt ist komplexer geworden

Was die Eltern dabei oft vergessen: Im Vergleich zu den 80er oder 90er Jahren haben sich sowohl die Fahrzeuge als auch das Verkehrsaufkommen massiv verändert. Eine Fahrt in der Großstadt stellt heute eine komplexe Herausforderung dar. Mit 10 Fahrstunden ist es da bei Weitem nicht getan. Wer beispielsweise in München seinen Führerschein machen will, sollte sich besser auf Kosten von 3.000 bis 4.000 Euro einstellen, schätzen Fahrlehrer.

Die Gründe, warum heutzutage viel mehr Fahrschüler durch die Prüfungen fallen als früher, sind also vielschichtig. Aber für den Einzelfall sind Statistiken nicht unbedingt aussagekräftig. Teodolinda Del Rosario betritt mit dem TÜV-Prüfer und ihrem Fahrlehrer wieder die Lobby der Fahrschule Wittmann. Der Prüfer händigt ihr eine Bestätigung aus und stempelt sie ab: Teodolinda hat bestanden.