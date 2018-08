Küstenbezirk Mati Hund überlebte verheerende Waldbrände in Griechenland im Steinofen

Bei dem schweren Waldbrand im Küstenbezirk Mati nahe Athen hat sich ein Hund in einem Steinofen versteckt und überlebt. Die Gegend wurde von dem Brand am 23. Juli verwüstet, bei dem etwa 90 Menschen ums Leben kamen.

Versteckt in einem Steinofen hat ein Hund den tödlichen Waldbrand in Griechenland überlebt. Videoaufnahmen von der Rettung am 25. Juli zeigten, wie Freiwillige das verängstigte Tier aus dem Ofen zu holen versuchten, der vor einem Haus im Küstenbezirk Mati nahe Athen stand. Die Gegend wurde von dem Brand am 23. Juli verwüstet, bei dem etwa 90 Menschen ums Leben kamen.

Hund wurde "Loukoumaki" getauft

Der Hund sei offenbar ein Streuner und etwa vier Jahre alt, sagte Artemis Kyriakopoulou. Der Hund wurde "Loukoumaki" genannt, was für eine Süßigkeit steht. Freiwillige haben in Mati nach Tieren gesucht, die durch den Waldbrand verletzt oder getötet wurden. Sie haben Dutzende Tiere aufgespürt und behandelt.