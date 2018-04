Ausbildung Mehr männliche Pflegeschüler in Bayern

Die Zahl männlicher Altenpflegeschüler in Bayern hat sich nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt von 960 im Schuljahr 2007/08 auf 1.860 im vergangenen Schuljahr. 2016/2017 waren demnach 24 Prozent der Auszubildenden männlich. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) will noch mehr junge Männer für diesen Beruf gewinnen.

Am kommenden Freitag, dem "Boy's Day", können Schüler diese Tätigkeit in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen kennenlernen. "Wir brauchen in der Pflege Männer, die anpacken können, praktisch denken und sich gut in andere Menschen einfühlen", sagte die Ministerin. Der "krisensichere" Beruf biete vielfältige Weiterentwicklungsmöglichkeiten.

Künftig eine Ausbildung für Alten-, Kranken- und Kinderpflege

Huml verwies in diesem Zusammenhang auf die reformierte Ausbildung, in der Krankenpfleger, Kinderkrankenpfleger und Altenpfleger künftig zunächst gemeinsam ausgebildet werden und die Spezialisierung erst später erfolgt. Damit sei die Ausbildung vielseitiger und der Pflegeberuf insgesamt attraktiver geworden, befand die Ministerin. Es brauche insgesamt mehr Fachkräfte in der Pflege, denn "in unserer alternden Gesellschaft steigt die Zahl der Menschen, die Pflege benötigen".