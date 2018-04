Eier von glücklichen Hühnern Eieiei - Hühnerhaltung im eigenen Garten

Über 19 Milliarden - so viele Eier essen die Deutschen im Jahr. Viele Eier müssen deshalb importiert werden. Die deutschen Legehennen schaffen diese Produktion auch bei intensivster Haltung nicht. Ein, zwei "glückliche" Hühner im eigenen privaten Garten könnten jedoch einen Menschen locker mit Eiern versorgen.

Baugenehmigung ist nicht nötig

Eins, zwei, drei und ein paar tüchtige Hände - schon ist der Hühnerstall im Garten aufgebaut

Wer keine Erfahrung mit Hühnern hat, fängt am besten mit Zwergrassen an. Sie gelten als pflegeleichter und anspruchsloser als die üblichen großen Hühner. Das Federvieh braucht zunächst einen Stall. So ein Hühnerstall lässt sich leichter aufbauen, als viele denken, und steht in ein paar Stunden. Einen kostenlosen Bauplan bekommt man zum Beispiel am Fachzentrum für Kleintierhaltung am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Pfaffenhofen, das Hühnerställe an Schulen verleiht.

Für den Hühnerstall im Privatgarten braucht man keine Baugenehmigung, solange er weniger als 70 Kubikmeter Raum umfasst. Wichtig fürs Wohlbefinden der Hühner ist ein Platz, wo sie sich aufhalten können, wenn das Wetter schlecht ist. Deshalb sollte der Stall eine Art Wintergarten haben, der eingestreut ist. Ebenso wichtig: genügend Auslauf mit einem Zaun, über den die Hühner nicht wegfliegen und ausbüxen können.

Wo Hühner gehalten werden dürfen

Kikerikiii - auf die Nachbarn Rücksicht nehmen

Meist sind es nicht die Hennen, die stören. Ein lautes Kikeriki des Gockels in aller Herrgottsfrüh sorgt dagegen immer wieder für Ärger mit den Nachbarn. Einen Gockel braucht man aber nur, wenn sich die Hühner vermehren sollen. Wer etwa alte Hühnerrassen zum Erhalt der Art auch in reinen Wohngebieten züchtet, kommt ohne einen Herrn der Schöpfung nicht aus und tut das sogar mit dem Segen einer Bauregelung, die die Biodiversität fördert. Gleichwohl gilt bei der Hühnerhaltung im Garten das Nachbarschaftsrecht. Deshalb sollte der Hahn zu den Ruhezeiten eingesperrt sein, damit er nicht stört.

Wenn es ortsüblich ist, dass Hunde oder Katzen gehalten werden dürfen, dann ist es auch erlaubt, sich zwei bis drei Hühner für die Eigenversorgung halten. Wichtig: die Geflügelhaltung muss beim Veterinäramt angemeldet werden. Dafür benötigt man eine Betriebsnummer, die man sich zuerst beim zuständigen Landwirtschaftsamt holt. Das kostet nichts. Außerdem müssen die Hühner geimpft werden, vor allem gegen die Geflügelseuche.

Darf jeder Hühner schlachten?

Frühstücksei vom eigenen Huhn

Generell legen Hühner erst mit einem halben bis einem Jahr Eier. Mit zunehmendem Alter lässt ihre Legeleistung wieder nach. Wer dann nicht warten will, bis sie irgendwann eines natürlichen Todes sterben, muss sie schlachten. Auch wenn die Hühnerschar zu groß wird, muss oft reduziert werden. Tatsächlich darf und kann jeder für den Hausgebrauch schlachten. Es versteht sich aber, dass man sich vorher anschaut, wie das tierschutzgerecht vor sich geht.

Abenteuer eigene Hühner

Mit Hühnern lässt sich im Garten fast eine Kreislaufwirtschaft einrichten. Sie vertilgen nicht nur Gras und Unkräuter, auch Küchenabfälle von den Nudeln bis zum Salat schmecken ihnen. Etwas Getreide und Mineralfutter muss aber schon zukaufen. Dafür gibt es dann nicht nur Gratis-Eier, sondern auch Hühnermist, den viele als Dünger schätzen.

