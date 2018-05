Nach schwerer Eskalation Hoffnung auf Waffenruhe im Gaza-Streifen

Den ganzen Dienstag über wurde der Süden Israels aus dem Gaza-Streifen heraus mit Mörsergranaten beschossen. In vielen Orten heulten die Sirenen, suchten die Menschen Zuflucht in Schutzräumen - eine Eskalation wie zuletzt 2014. Jetzt rief die Hamas eine Waffenruhe aus.

Islamistische Gruppen feuerten seit gestern mehr als 70 Mörsergranaten auf Israel ab und verletzten fünf Menschen. Die israelische Armee reagierte mit massiven Luftangriffen auf Stellungen der militanten Gruppe Islamischer Jihad und der radikalislamischen Hamas. Dabei zerstörte sie auch einen Angriffstunnel an der Grenze zu Ägypten. Opfer in dem Küstenstreifen wurden zunächst nicht gemeldet.

Zwischen Eskalation und Waffenruhe

Die Verantwortung für die Eskalation trage die Hamas, die den Gaza-Streifen kontrolliert, erklärte Armee-Sprecher Jonathan Conricus: Man wisse, dass Hamas den Grad der Gewalt kontrollieren könne, so Conricus. Er kündigte an, Gewalt werde entsprechend beantwortet, Ruhe werde ebenso entsprechend beantwortet. Israels Armee sei nicht an einer Eskalation interessiert, werde sich jedoch gegen die Bedrohung verteidigen.

Tatsächlich hatte Yahya Sinwar, der starke Mann der Hamas im Gaza-Streifen kürzlich signalisiert, dass die radikalen Islamisten sich nicht mehr auf das Dirigieren der Palästinenser-Proteste entlang der Grenze zu Israel beschränken, sondern die Eskalations-Schraube anziehen könnten:

"Wir versprechen, dass wir Israel im Fall einer Konfrontation viele Überraschungen bereiten werden." Yahya Sinwar im arabischen Fernsehen

Seit dem Vormittag gibt es nun Anzeichen für eine Entspannung der Lage. Die Hamas hat nach eigenen Angaben mit ägyptischer Hilfe eine Waffenruhe mit Israel geschlossen, um die jüngste Gewalt zwischen beiden Seiten zu beenden. Hamas-Funktionär Chalil al-Haja sagte, militante Gruppen, die vom Gazastreifen den Süden Israels beschossen hatten, würden sich an die Waffenruhe halten, solange auch Israel die Waffen schweigen lasse. Israel dementierte die Vereinbarung, erklärte aber, man gebe der Hamas die Chance, zur Normalität zurückzukehren.

Das Dreieck Hamas - Islamischer Jjihad - Iran

Ob die Waffenruhe also zustandekommt und hält, ist zur Stunde offen - auch, weil die Hamas auf palästinensischer Seite nicht der einzige Akteur ist. So lobte Yahya Sinwar in der gleichen TV-Sendung die finanzielle und materielle Unterstützung Irans für den bewaffneten Flügel der Hamas.

Der engste Verbündete Irans im Gaza-Streifen ist allerdings der Islamische Jihad. Nach Angaben des israelischen Militärs stammen die Mörsergranaten, die auf die Stadt Sderot abgefeuert wurden, aus iranischer Produktion und wurden von Teheran an den Islamischen Jihad geliefert. Am Wochenende hatte ein israelischer Panzer einen Beobachtungsposten der Gruppe beschossen und drei Milizionäre getötet, nachdem Palästinenser Sprengsätze auf dem Zaun zu Israel angebracht hatten. Der Angriff des Islamischen Jihads auf Israel legt nun nahe, dass die Kontrolle der Hamas über den Gaza-Streifen doch nicht absolut ist.

Verstärkte Konfrontation seit März

Die Lage an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen ist seit Ende März angespannt. Vor allem freitags folgen viele Palästinenser in dem Küstenstreifen dem Aufruf der Hamas und demonstrieren gegen eine von Israel und Ägypten seit Jahren verhängte Blockade. Dabei gab es mehr als 110 Tote und zahlreiche Verletzte. Hamas verbindet mit dem Protest gegen die Blockade die Forderung nach einem Rückkehrrecht für Palästinenser in Gebiete des Staates Israel, aus denen ihre Familien während der Kriege rund um die Staatsgründung vor 70 Jahren vertrieben wurden.

