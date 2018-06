Hightech für den Krieg Rüstungsforschung an bayerischen Universitäten

Bayerische Hochschulen forschen für die Rüstungsindustrie. In Politik und Wissenschaft sind solche Kooperationen umstritten. Es geht um Drittmittel in Millionenhöhe, zeigen Recherchen des Bayerischen Rundfunks auf Grundlage einer bisher unveröffentlichten Landtagsanfrage der Grünen.

"Vorsicht Laserstrahlung", grüßt ein Schild an einem Labor der Technischen Hochschule Deggendorf. Auf langen Tischen: Instrumente, Kabel, Lötkolben. Aus einer Schublade zieht Hochschulpräsident Peter Sperber eines der Produkte, an denen hier gearbeitet wird: "Detektor" nennt Sperber den Computerchip.

Es ist ein Laserentfernungsmesser, so groß wie ein Zwei-Euro-Stück. Das Bauteil erkennt schwächste Lichtimpulse, selbst wenn sie aus großer Entfernung zurückkommen, und berechnet so die Entfernung.

Australische Rüstungsfirma bekommt Hightech aus Deggendorf

Schild am Labor der Technischen Hochschule Deggendorf

Auftraggeber der Entwicklung ist die Australische Firma EOS. Unter anderem stellt sie sogenannte Waffenstationen für Militärfahrzeuge her, in denen die Deggendorfer Bauteile Verwendung finden könnten. Die Fahrzeugaufbauten erlauben es einem Schützen, ein schweres Maschinengewehr auf dem Dach ferngesteuert zu bedienen. Selbst in Gefahr begeben muss er sich dafür nicht, er kann im gepanzerten Fahrzeug bleiben.

Die Chips aus Deggendorf stehen stellvertretend für zahlreiche militärisch relevante Projekte an Bayerischen Unis und Hochschulen.

Über 13 Millionen Euro für militärische Forschungsaufträge

In den letzten Jahren haben bayerische Hochschulen Forschungsaufträge im Rüstungsbereich mit einem Volumen von mindestens rund 13,3 Millionen Euro erhalten. Das geht aus einer bisher unveröffentlichten Antwort der Staatsregierung auf eine Landtagsanfrage der Grünen hervor, die dem Bayerischen Rundfunk vorliegt.

Die Antwort des bayerischen Wissenschaftsministeriums listet bezahlte Einzelprojekte auf, an denen im Zeitraum von 2011 bis 2018 gearbeitet wurde. Konkret erfasst sind neben den Deggendorfer Entwicklungen unter anderem Forschungen an Gefechtshelmen oder Computersimulationen.

Das meiste Geld floss an die Technische Universität München. Das ergibt eine Auswertung der Daten durch den BR. Die Uni erhielt entsprechende Drittmittel in Höhe von etwa fünf Millionen Euro. Laut TU gibt die Liste den korrekten Stand wieder. Allerdings sei es höchst umstritten und nicht klar definiert, was rüstungsrelevante Forschung sei, so ein Sprecher.

Drittmittel für Rüstungsforschung von Passau bis Hof

An zweiter Stelle rangiert die Ludwig-Maximilians-Universität München. Zudem wurde an den Universitäten Passau und Erlangen sowie an den Hochschulen Deggendorf, Regensburg, Ingolstadt, Hof, Nürnberg und München (HaW) an entsprechenden Drittmittelprojekten gearbeitet.

Maßgebliche Auftraggeber waren das Verteidigungsministerium, die Bundeswehr sowie privatwirtschaftliche Rüstungsunternehmen. Das Ministerium erklärt auf Anfrage, spezielle Universitäten oder Hochschulen hätten zu bestimmten Forschungsfragen die besten Qualifikationen für deren Bearbeitung. Auch der Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, BDSV, sieht in zivilen Unis und Hochschulen wichtige Partner.

"Die Mitgliedsunternehmen unseres Verbandes haben ein Interesse, sich im Rahmen ihrer Technologie- und Produktentwicklung mit Institutionen der Spitzenforschung im universitären Bereich auszutauschen." Bundesverband Sicherheits- und Verteidigungsindustrie

Grüne wollen Unis auf zivile Forschung verpflichten

In der Wissenschaftslandschaft hingegen sind solche Forschungen umstritten. Etwa macht sich die rüstungskritische Vereinigung Deutscher Wissenschaftler gegen derartige Projekte stark. Und auch die Landtags-Grünen würden Rüstungsforschung am liebsten verbieten.

"Wir sehen diese Forschungen als ethisch durchaus fragwürdig an. Gerade in einer Zeit, in der uns Flucht und Vertreibung einerseits und Fluchtursachenbekämpfung andererseits beschäftigt. Hochschulen haben eine gesellschaftliche Verantwortung, der sollen sie auch gerecht werden. Deswegen wollen wir den zivilen Zweck der Forschung festschreiben." Verena Osgyan, Grünen-Abgeordnete im bayerischen Landtag

Die Grünen fordern außerdem ein sogenanntes Transparenzregister. Darin sollten nach ihren Vorstellungen alle externen Forschungs- und Entwicklungsaufträge verzeichnet sein. Anfang Juli ist im Wissenschaftsausschusses des Landtags eine Anhörung zum dem Thema geplant.

Dual Use: Zivile und militärische Forschung schwer abgrenzbar

Offen ist, ob es weitere Projekte mit militärischem Bezug gibt, die in der Liste des Wissenschaftsministeriums nicht erfasst sind. Das Bayerische Wissenschaftsministerium teilte auf BR-Nachfrage mit, bei den Angaben handle es sich um Näherungswerte, die auf einer Umfrage unter den Unis und Hochschulen basierten. Häufig sei eine eindeutige Zuordnung, ob Projekte relevant für Militär oder Rüstung seien, nicht möglich. Dies liege unter anderem daran, dass Forschungsergebnisse teils sowohl militärisch als auch zivil genutzt werden könnten - Stichwort Dual Use.

Prof. Peter Sperber, Präsident Technische Hochschule Deggendorf

Auch bei den Entwicklungen aus Deggendorf ist dies der Fall. Hochschulpräsident Peter Sperber kann Kritik an derartigen Entwicklungen deshalb nicht nachvollziehen. Die Idee, Forschungsarbeit auf reine zivile Felder zu beschränken, kommt für Sperber einer Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit gleich: "In meinen Augen ist das Augenwischerei. Im Ingenieursbereich fällt mir fast nichts mehr ein, was ich dann noch machen dürfte."