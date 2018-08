Hier blüht Ihnen was Wo Bayerns Landesgartenschauen 2024, 2025 und 2026 stattfinden sollen

Jetzt ist es amtlich: 2024 soll Kirchheim bei München eine gemeinsame "grüne Mitte" mit dem Ortsteil Heimstetten bekommen. In den folgenden zwei Jahren zieht die Landesgartenschau weiter in die Oberpfalz und nach Unterfranken.

Noch bis zum 7. Oktober können Sie erleben, was weit über 350.000 Naturfreunde bereits besucht haben: Die Landesgartenschau in Würzburg. Im mittelfränkischen Wassertrüdingen wird derweilen fleißig gebuddelt: In genau 289 Tagen wird dort die Gartenschau 2019 "Schätze der Region" präsentieren. Und danach?

Im Umweltministerium denkt man schon weiter in die Zukunft und hat heute verkündet, wer die drei Gastgeber der Bayerischen Landesgartenschauen 2024 bis 2026 werden sollen: Es sind Kirchheim bei München (2024, Oberbayern), Furth im Wald (2025, Oberpfalz) und Schweinfurt (2026, Unterfranken) - wobei sich dort manche eher einen Stadtwald als eine Gartenschau wünschen.

"Bleibende Infrastrukturwerte"

Umweltminister Marcel Huber lobt in einer Pressemitteilung die Konzepte der Bewerber. Diese unterstrichen "die Bedeutung einer ökologischen Stadtentwicklung", bei der die Natur zurück in die Städte gebracht werde. "Davon profitieren die Menschen und die Artenvielfalt." Aus Sicht von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber sind Gartenschauen "nicht nur ein tolles Erlebnis für die Besucher, sondern schaffen bleibende Infrastrukturwerte in den durchführenden Städten und Gemeinden". Besichtigen läßt sich das zum Beispiel in Bamberg, wo man 2012 ein Brachgelände zum Blühen gebracht hat.

Was die drei Siegergemeinden vorhaben

Im Rahmen der Landesgartenschau wird zwischen den zwei Ortsteilen Kirchheim und Heimstetten eine "Grüne Mitte" mit vielen Aufenthalts- und Spielbereichen im Freien entstehen - sozusagen ein blühendes "Kirchheimstetten". In Furth im Wald soll eine ökologische und städtebauliche Sanierung entlang von zwei Bachauen stattfinden, die auch dem Hochwasserschutz dient. In Schweinfurt wird ein ehemaliges Militärgelände zu einem circa zehn Hektar großen Park als grüne Oase und Kommunikationsort umgestaltet.

480 Hektar frisches Grün seit 1980 - aber auch Skepsis

Ab 2022 fördert das Umweltministerium eine Landesgartenschau mit bis zu fünf Millionen Euro. Bislang gab es maximal 3,6 Millionen. Auch das Landwirtschaftsministerium beteiligt sich an den Kosten. Das Umweltministerium hat nach eigenen Angaben seit 1980 Landes- und Regionalschauen mit insgesamt knapp 70 Millionen Euro gefördert. Dadurch wurden bislang rund 480 Hektar dauerhafte Grün- und Erholungsflächen in Bayern geschaffen. Über 23 Millionen Gäste haben die Gartenschauen bisher besucht.

Unumstritten sind sie indes nicht überall. 2024 sollte die Gartenschau eigentlich in Erlangen stattfinden - doch die Bürger erteilten dem Projekt eine Absage. Umweltschützer befürchteten, dass in der Regnitzaue mehr zerstört als geschaffen würde. Die Traunsteiner wiederum - eigentlich 2022 am Zug - verweigerten der Landesgartenschau aus Kostengründen ihre Zustimmung. Das könnte auch Schweinfurt blühen, wo ein Bürgerbegehren dafür plädiert, statt dem Vorzeigegarten lieber einen deutlich preiswerteren Stadtwald zu pflanzen.