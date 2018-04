Tarifkonflikt Heute streikt der öffentliche Dienst in Bayern

Mehr als 90 Behörden und Betriebe hat die Gewerkschaft Verdi für heute auf ihrem Streikplan stehen. So trifft es in München unter anderem die Straßenreinigung und die Müllabfuhr. Im Raum Rosenheim legt das Personal in kommunalen Kliniken die Arbeit nieder - die Versorgung der Patienten sei aber sichergestellt.

Kitas und Stadtwerke betroffen

In Ingolstadt beteiligen sich Beschäftigte der Stadtwerke, in Kempten die des Bauhofes, in Regensburg auch die der Stadtverwaltung und in Augsburg unter anderem auch Zivilbeschäftigte der Bundeswehr an den Aktionen. Und in mehreren Städten müssen Eltern sich heute frei nehmen oder einen Babysitter organisieren, weil an der Tür der Kita ein Schild mit der Aufschrift "wegen Warnstreik heute geschlossen“ hängt.

Lufthansa muss 400 Flüge in München streichen

Auch am Münchner Flughafen wird gestreikt. Nicht nur die Lufthansa ist von den Warnstreiks im öffentlichen Dienst betroffen: Insgesamt sind für heute gut 400 von 1.200 geplanten Starts und Landungen annulliert. Allein die Lufthansa hatte bereits gestern 250 Flüge abgesagt.

Die meisten betroffenen Passagiere hätten sich auch im Vorfeld bereits darauf eingestellt und seien gar nicht erst gekommen, wie ein Flughafensprecher dem Bayerischen Rundfunk soeben sagte. Der Betrieb in den Terminals laufe jedenfalls "ruhig". Die verbliebenen Starts und Landungen werden derzeit ausschließlich über die Nordbahn abgewickelt. Das hänge aber nicht mit Arbeitsniederlegungen der Feuerwehr, sondern mit dem deutlich reduzierten Flugbetrieb zusammen, so der FMG-Sprecher auf Anfrage.

Zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen sind die Mitarbeiter der Flughafen München GmbH, der FMG-Abfertigungstochter Aeroground und der Sicherheitsgesellschaft, die für die Passagierkontrollen zuständig ist. Um neun und zwölf Uhr wird es jeweils Kundgebungen auf der Fläche zwischen den beiden Terminals geben.

Streikbereitschaft ist groß

Am Mittwoch wird dann bei den Kommunen im Süden des Freistaates wieder gearbeitet. Dann legen Beschäftigte im Norden die Arbeit für einen Tag nieder. Die Streikbereitschaft ist groß - heißt es bei den Gewerkschaften.

Verhandlungen am Sonntag

Die Arbeitgeber wiederum zeigen kein Verständnis für die Aktionen. Sie setzen auf das Treffen ab kommenden Sonntag in Potsdam am Verhandlungstisch. Dann wird sich zeigen, welches Angebot Bund und Kommunen der Forderung der Gewerkschaften von sechs Prozent, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat für die bundesweit 2,3 Millionen Beschäftigten entgegenstellen und ob das hoch genug ausfällt, um den Tarifkonflikt zu beenden.