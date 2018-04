Gewaltverbrechen Herrmann will Messerattacken konsequenter ahnden

Nach den Messerattacken der letzten Zeit wird über Konsequenzen diskutiert. Bayerns Innenminister Herrmann sieht in der Entwicklung ein bundesweites Phänomen, auf das Bayern schon reagiert habe. Er fordert einen konsequenteren Vollzug beim Strafrecht.

Erst am Karfreitag erstach ein 34-jähriger Mann in Schwabach einen Gleichaltrigen. Hintergrund der gewalttätigen Auseinandersetzung war nach Medienberichten der Streit um eine Frau. Die Staatsanwaltschaft äußerte sich bisher nicht zu den Motiven. Anfang März kam es in einer Rosenheimer Disko zu einer Messerattacke.

"Wir haben insgesamt wohl eine Zunahme auch an Messerstechereien zu beobachten", sagt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). "Das ist ein bundesweites Phänomen."

Forderung: Messerattacke als versuchter Tötungsdelikt einstufen

Bayern habe auch schon auf die veränderte Situation reagiert. Als Beispiel nannte Herrmann eine bessere Ausstattung von Polizisten. Jetzt müsse aber auch das Strafrecht präzisiert werden. Wer einen Mordversuch mit Messer begehe, müsse auch wegen versuchten Mordes angeklagt werden.

Das fordert auch die Deutsche Polizeigewerkschaft. Sie will, dass gezielte Stiche auf andere Menschen als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft werden - und nicht nur als gefährliche Körperverletzung.

Zahl der Messerattacken soll erfasst werden

Außerdem sollen Messerangriffe auch gesondert erfasst werden. In der offiziellen Kriminalstatistik werden sie bislang nicht aufgeführt. Das will Innenminister Joachim Herrmann ändern. Noch in diesem Jahr soll es genaue Zahlen geben.

Bayerns Innenminister beleuchtete den Anstieg der Fälle auch in Bezug auf die Herkunft der Täter: "Das hängt zum Teil mit ausländischen Straftätern zusammen. Aber es geht sehr wohl auch um deutsche Straftäter, die Messer verwenden", so Herrmann.