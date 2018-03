Trotz Rückgang der Straftaten Herrmann verteidigt geplantes Polizeigesetz

Obwohl die Zahl der Straftaten in Bayern im vergangenen Jahr gesunken ist, will Innenminister Herrmann die Verschärfung des Polizeigesetzes weiter vorantreiben. "Wir ruhen uns darauf, dass Straftaten zurückgegangen sind, nicht aus", so Herrmann im Interview mit der Bayern2-Radiowelt.