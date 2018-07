Gemeinsame Grenzüberwachung Herrmann: "Ab Mittwoch Kontrollen der bayerischen Grenzpolizei mit der Bundespolizei möglich"

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat sich in Erlangen geäußert, wie die verstärkte Zusammenarbeit zwischen Bundespolizei und bayerischer Polizei bei der Grenzüberwachung aussehen wird. Bundes- und Landespolizei könnten ab Mittwoch unmittelbar an den bayerischen Grenzen kontrollieren. Darauf habe sich Herrmann mit Bundesinnenminister Horst Seehofer verständigt.

"Dies verstärkt die Kapazität für die Kontrollen und wird ermöglichen, dass wir noch mehr Abschnitte der Grenze auch tatsächlich kontrollieren können. Dazu gibt es eine zusätzliche Vereinbarung zwischen Bundespolizei und bayerischer Polizei, die aber sonst keinerlei weiteren Rechtsänderungen bedarf", sagte Herrmann zur künftigen Zusammenarbeit beider Polizeien.

Laut Herrmann wird bayerische Polizei aufgrund der Zustimmung der Bundespolizei entsprechend tätig werden, wenn an den Grenzen jemand festgenommen werden sollte, weil dieser illegal einreisen will. "Dann wird er anschließend dem Bund übergeben, weil der Bund aufgrund der vorliegenden Abkommen dann die Möglichkeiten hat, Personen auch wieder an die österreichische Polizei zurück zu übergeben", so der bayerische Innenminister. Rechtsgrundlage sei die gegenseitige Amtshilfe, die sich Bundespolizei und bayerische Polizei seit jeher leisten könnten. Dafür habe man klare Gesetze und auf dieser Grundlage habe die Bundespolizei nun ihre Zustimmung erklärt, dass die bayerische Polizei entsprechend auch solche Befugnisse wahrnehmen werde, so Herrmann weiter.

Herrmann will Personal aufstocken

Seit 1. Juli verfügt die bayerische Grenzpolizei über etwa 500 Beamtinnen und Beamte, die früher ausschließlich Schleierfahndung gemacht haben. Sie sollen laut dem bayerischen Innenminister auch weiterhin in der Schleierfahndung tätig sein, aber könnten jetzt auch für Grenzkontrollen eingesetzt werden. Ab dem nächsten Jahr will Herrmann über einen Zeitraum von fünf Jahren jährlich um jeweils 100 Mitarbeiter aufstocken, bis insgesamt 1.000 Mitarbeiter in der bayerischen Grenzpolizei tätig sind.

Bayerische Grenzpolizei: Hilfsorgan des Bundes

Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte zuvor in einer Mitteilung bekannt gegeben, dass die neue bayerische Grenzpolizei künftig Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze durchführen darf - allerdings nur mit Erlaubnis oder auf Anforderung des Bundes. Darauf hätten sich Staatsregierung und Bund geeinigt, hieß es in der Mitteilung.

Seehofer hatte bereits betont, dass die bayerische Grenzpolizei keineswegs unabhängig agieren dürfe. Insbesondere dürften die bayerischen Polizisten niemand an der Grenze zurückweisen und nach Österreich zurückschicken. Denn wenn "aufenthaltsrechtliche Maßnahmen" erforderlich sind, muss die bayerische Grenzpolizei "die weitere Sachbearbeitung unverzüglich an die Bundespolizei" abgeben, hieß es in Seehofers Mitteilung.

Seehofer erklärte: "Das engagierte Zusammenwirken beider Polizeien wird zu einem Mehr an Sicherheit führen." Die bayerischen Beamten sind bei der Grenzkontrolle demnach "eigenständig, nach Maßgabe der Bundespolizei".

Seehofer bestätigt Äußerungen Söders

Damit reagierte Seehofer auf Äußerungen von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der gestern bei einem Bezirksparteitag des Oberpfälzer CSU-Bezirksverbands in Amberg die Einigung bekannt gegeben hatte. Weder die bayerische Staatskanzlei noch das bayerische Innenministerium wollte die Einigung dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage bestätigen.

Grenzüberwachung: hoheitliche Aufgabe des Bundes

Der rechtliche Hintergrund: Die Überwachung der deutschen Außengrenze ist eine hoheitliche Aufgabe, für die der Bund zuständig ist. Bisher ist die bayerische Landespolizei ausschließlich in der so genannten Schleierfahndung tätig. Das ist im wesentlichen eine verstärkte polizeiliche Überwachung der Landkreise im Grenzgebiet.

Seehofer hatte Einigung bereits angekündigt

In der vergangenen Woche hatte es Medienberichte gegeben, dass das Bundesinnenministerium der von Söder wiedergegründeten bayerischen Grenzpolizei keine Kontrollen erlauben wolle. Seehofer und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hatten dem widersprochen und eine baldige Einigung angekündigt.

Bayern hatte als einziges Bundesland bis Ende der neunziger Jahre eine eigene Grenzpolizei, die parallel zum Bundesgrenzschutz existierte. Neu gegründet gibt es die Behörde nun wieder seit dem 1. Juli, Langfristziel für das nächste Jahrzehnt sind eine Sollstärke von 1.000 Beamten und die Überwachung der österreichischen und der tschechischen Grenze. Außerdem soll die Grenzpolizei auch Drohnen zur Grenzüberwachung einsetzen dürfen, wie Söder bei seiner ersten Regierungserklärung im April erklärt hatte.