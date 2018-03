Personalmangel bei bayerischer Polizei Herrmann: Zahlen sind "grober Unfug"

Fast 2.700 Stellen sind nicht besetzt bei der bayerischen Polizei, sagt die Bayern-SPD. Die Partei spricht von einem eklatanten Personalmangel. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hält dagegen und spricht von "groben Unfug". Am Rande einer Diplomierungsfeier für 172 Kommissare in Fürstenfeldbruck sagte er: "Ich weiß nicht, wie diese Darstellung zustande gekommen ist."

Grund für die scheinbare Unterbesetzung: Mutterschutz, Krankheit, Lehrgänge

Laut einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der SPD-Fraktion fehlen im Freistaat rein rechnerisch 2.690 Polizistinnen und Polizisten. Innenminister Herrmann erklärt diese Zahl damit, dass die verfügbare Personalstärke auf den Präsidien zu einem bestimmten Stichtag abgefragt wurde.

Die Unterbesetzung ergebe sich daher aus dem Unterschied zwischen eingeplanter Soll-Stärke und den tatsächlich verfügbaren Beamten an diesem Tag. Laut Innenminister Herrmann bleibt dabei unberücksichtigt, dass an diesem Stichtag beispielsweise Beamtinnen im Mutterschutz gewesen sind oder dass Beamte auf einem Lehrgang oder krank waren. "Die sind an dem Tag nicht auf ihrer Dienststelle, haben aber eine bezahlte Planstelle. Man darf dann nicht behaupten, die Stellen seien nicht besetzt", sagte Herrmann.

SPD-Fraktionschef Rinderspacher will diese Aussage nicht gelten lassen. Die Zahlen, die die SPD jährlich abfragt, beschrieben keinen Momentaufnahme, wie der Innenminister unterstellen will.

"Das ist die chronische Situation bei der bayerischen Polizei. Das war nicht nur zufällig am ersten Januar 2018 so, sondern das ist Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat die Realität." Markus Rinderspacher, SPD-Fraktionsvorsitzender

SPD kritisiert Personallage der bayerischen Polizei

Laut einer Anfrage der SPD waren zu Beginn des Jahres 9,7 Prozent der Stellen im bayerischen Polizeidienst de facto nicht besetzt. In absoluten Zahlen hieße das, fast 2.700 Polizistinnen und Polizisten fehlen im Freistaat, kritisiert die SPD im Bayerischen Landtag. Rinderspacher moniert, entgegen der großspurigen Ankündigungen der Staatsregierung habe sich die Situation in den Polizeiinspektionen im Freistaat Bayern im Durchschnitt eben nicht verbessert.

Fast zwei Millionen Überstunden

Die Polizeigewerkschaften zeichnen ein etwas differenzierteres Bild. Zwar habe die Politik in der vergangenen Jahren reagiert und zu den erhöhten Einstellungszahlen zusätzliche Stellen geschaffen. Allerdings seien auch zahlreiche neue Aufgaben dazu gekommen. Die Beamtinnen und Beamten auf den Polizeiinspektionen bekämen das Fehlen von Personal durchaus zu spüren, so Rainer Nachtigall, der bayerische Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft. Außerdem sei ein anderes Zuteilungssystem wünschenswert. Bisher werde vor allem dort eingestellt, wo jemand in den Ruhestand gehe. Eine belastungsorientierte Zuteilung wäre nach Auffassung der Polizeigewerkschaft aber gerechter.

Polizisten in Sonderaufgaben gebunden

Dies zeige sichauch an den fast zwei Millionen Überstunden, die die Polizisten in Bayern angesammelt hätten. Wörtlich sagte Nachtigall dem Bayerischen Rundfunk: "Die Kollegen merken jeden Tag, dass sie mehr Personal bräuchten". Das bestätigt auch Peter Schall, der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. "Das Personal als solches ist da, es ist aber nicht verfügbar". Das liege unter anderem an sogenannten Langzeitabordnungen, bei denen Polizisten aus den Dienststellen für Sonderaufgaben abgezogen werden, so Schall.

Vor allem Oberbayern ist betroffen

Aus den Zahlen des Innenministeriums geht hervor: Besonders auffällig ist die Personallage im nördlichen Oberbayern, wo de facto fast zwölf Prozent der Stellen vakant sind – aber auch in den Polizeipräsidien in Mittelfranken, Nordschwaben und Oberfranken fehlt rein rechnerisch mehr als jeder zehnte Polizist.

Herrmann will mehr Polizeistellen schaffen

Laut Innenminister Herrmann soll es in Zukunft insgesamt mehr Polizeistellen geben. So sollen auf Basis des 2016 beschlossenen Konzepts 'Sicherheit durch Stärke' von 2017 bis 2020 jedes Jahr 500, in der Summe also 2.000 zusätzliche Stellen für die Bayerische Polizei geschaffen werden.