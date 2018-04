Opposition schäumt: "Arrogant" Heftige Stilkritik an Söders erster Regierungserklärung

Die erste Regierungserklärung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist gleich begleitet von schweren Vorwürfen der Oppositionsparteien im Landtag. Sie kritisieren, dass sie die Rede nicht vorab bekommen hätten, um fundiert darauf reagieren zu können. Und sie monieren, dass Söder mit dem Handy beschäftigt gewesen sei und viele CSU-Landtagsabgeordnete abwesend waren, als die Opposition am Rednerpult war. Die CSU weist die Vorwürfe zurück.

Für die bayerische SPD-Chefin Natascha Kohnen hat sich Söder aber schon so was von daneben benommen: Er habe ihr einfach nicht zugehört, als sie am Rednerpult seine Regierungserklärung Punkt für Punkt auseinandergenommen hat:

"Ich musste ihm leider eben zwei Mal sagen, dass es schön wäre, er würde zuhören. Er hat eher dazu geneigt, auf seinem Handy herumzuspielen. Das ist etwas, was ich beispielsweise sage: 'Hey, wenn Dir jemand anderes was sagt, dann höre bitte zu!' Und das hätte ich eigentlich von ihm auch erwartet. Denn er hat sich ja auch zitiert, er hätte Haltung. Und diese Haltung hätte ich schon erwartet. Die Haltung des guten Zuhörens." Natascha Kohnen

Aiwanger: "So geht man nicht miteinander um"

Auch Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler, schäumt immer noch, wenn er an Söders ersten Auftritt als Ministerpräsident im Parlament denkt. Ihn stört vor allem, dass alle über eine Stunde lang Söder zuhören mussten, als sie selbst dann an der Reihe waren, viele CSU-Abgeordnete aber den Plenarsaal verlassen haben:

"Es ist einfach unanständig von der CSU, wenn sie fast geschlossen den Saal verlässt, sobald ein Redner der Opposition ans Rednerpult geht. Und das zeigt auch die Arroganz nach dem Motto, wir sind selber schlau genug, wir brauchen uns von den anderen nichts anzuhören. So geht man nicht miteinander um." Hubert Aiwanger

Grüne: Söder stellte aus "Angst" seinen Text nicht vorab zur Verfügung

Auch, dass die Oppositionsparteien nicht früh genug die Rede bekommen haben, um sich einer fundierte Antwort überlegen zu können, ist ein großer Stein des Anstoßes - wenn nicht gar ein Felsen. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Ludwig Hartmann hat da einen bösen Verdacht:

"Wenn er felsenfest davon überzeugt ist, das Richtige für Bayern zu tun, dann kann ich doch am Vorabend den Fraktionen die Rede zeigen. Wir haben dann eh nur 12 Stunden nachts Zeit, das anzuschauen, unsere Argumente zu finden, zu prüfen: Ist das richtig oder nicht richtig nach unserer Auffassung? Er hat das nicht gemacht. Da hat er etwas Angst gehabt, er ist wahrscheinlich nicht ganz so auf einem festen Fundament mit seinen Ideen, wie er es nach außen verkauft." Ludwig Hartmann

CSU weist Kritik zurück

Für den parlamentarischen Geschäftsführer der Landtags-CSU, Tobias Reiß, ist die Kritik der Opposition am Verhalten des Ministerpräsidenten und seiner Regierungsfraktion dagegen nur ein Sturm im Wasserglas:

"Die Grünen haben sich bereits über die Regierungserklärung zwei Tage vorher mokiert, dass es nur Überschriften geben wird, bevor sie überhaupt fertig war. Also, da finde ich die Kritik etwas überzogen." Tobias Reiß

Auch, dass Söder während der Oppositionsreden mit seinem Handy beschäftigt war und viele CSU-Kollegen den Plenarsaal verlassen haben, ficht Reiß nicht an:

"Der Herr Söder war im Gegensatz zu vielen Oppositionskolleginnen und -kollegen ständig auch im Plenum anwesend. Da gibt's sicher auch den einen oder anderen Blick aufs Handy. Aber er war da. Und wenn man sich die Reihen der Oppositionsfaktionen anschaut, als unser Fraktionsvorsitzender [Thomas Kreuzer] gesprochen hat: Da waren auch vielleicht 25 Kolleginnen und Kollegen der Opposition da. Also, ich glaube, da braucht keiner auf den anderen mit dem Finger zeigen." Tobias Reiß

An ein Handy-Benutzungsverbot während wichtiger Parlamentsdebatten im Maximilianeum ist nicht gedacht.