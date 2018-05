Etat-Pläne der Regierung Haushaltsdebatte im Bundestag: Es knirscht in der GroKo

Viel Geld und große Themen – darum ging es bei der heutigen Haushaltsdebatte im Bundestag. Der Entwurf der Regierung sieht Ausgaben von 314 Milliarden Euro vor. 46 Milliarden Euro will die GroKo bis 2021 investieren - Bildung, Wohnungsbau und schnelleres Internet stehen dabei auf der Liste.

Angela Merkel ging in ihrer Rede auch auf außenpolitische Themen ein. So soll es eine deutsche Antwort auf die EU-Reformvorschläge von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron bis Ende Juni geben. Macron hatte Deutschland zuletzt "Fetischismus" in Sachen Budget- und Handelsüberschüsse vorgeworfen. "Der Finanzminister ist großzügig, aber irgendwie gelten auch für ihn die Grundrechenarten", sagte Merkel dazu. Neben Israel und Syrien ging es in ihrer Rede auch um Donald Trump. Der fordert von Deutschland nicht nur mehr Ausgaben für das Militär, sondern sorgte mit der Kündigung des Iran-Atom-Deals für Ärger bei den europäischen Partnern.

SPD gegen mehr Geld für Bundeswehr

Beim Thema Bundeswehr offenbarten die Koalitionäre Differenzen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen fordert mehr Geld für den Wehretat. Für sie sei Bewältigung der Ausrüstungsprobleme gerade mal am Anfang. Auch Merkel erklärte: "Es geht nicht um Aufrüstung, sondern ganz einfach um Ausrüstung". Doch von der Leyens Wunsch stößt bei der SPD auf Ablehnung. Nicht nur Finanzminister Olaf Scholz sieht keinen Spielraum. Auch SPD-Chefin Andrea Nahles erklärte, Leyen habe es aufgrund der Zustände in der Bundeswehr nicht geschafft, das ihr zur Verfügung stehende Geld auszugeben. Für einen noch höheren Etat stehe die SPD nicht zur Verfügung. Außerdem habe der ehemalige Verteidigungsminister Peter Struck noch immer einen besseren Ruf als viele seiner Nachfolger. Eine Spitze gegen die Ministerin, die in weiten Teilen der Truppe nicht sonderlich beliebt ist.

Nahles kritisiert Dobrindt

Auch in Sachen Arbeitsrecht droht Ärger innerhalb der GroKo. Nahles warnte die Union, das geplante Rückkehrrecht für Beschäftigte zu blockieren. Dies würde Arbeitnehmern ermöglichen, von Teilzeit wieder auf Vollzeit wechseln zu können. "Wir haben auf Seite der SPD keinen Redebedarf mehr, sondern nur noch Umsetzungsbedarf", erklärte Nahles. Und auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt stand wieder im Fokus. Durch seine Beschwerden über eine angebliche "Anti-Abschiebe-Industrie" würde Dobrindt dem Land schaden, so die SPD-Chefin. Zuletzt bekam Nahles parteiintern Gegenwind - ihr Kurs gegenüber der Union sei zu zahm. Das änderte sie nun.

AfD mit Provokation

Die AfD durfte als größte Oppositionspartei die Generaldebatte eröffnen. Das nutzt AfD-Chefin Alice Weidel nicht nur für Kritik an den Etat-Plänen der Regierung, sondern auch für eine Provokation: "Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern", erklärte sie bei ihrer Rede, nach der sie das Plenum anschließend verließ. Für die Aussage kassierte sie einen Ordnungsruf von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Unions-Fraktionschef Volker Kauder, der Weidel zurück ins Parlament holen ließ, legte nach: "Großmaulig im Austeilen und schwach im Einstecken, das ist die AfD."

FDP und Linke sehen im Haushalt weitaus mehr Spielraum

FDP-Fraktions- und Parteichef Christian Lindner arbeitete sich vor allem an der schwarzen Null ab. Angesichts von Rekordeinnahmen und Nullzinsen wären bei disziplinierter Politik enorme Haushaltsüberschüsse nötig und möglich, so Lindner. In einer Situation mit hohen Steuereinnahmen und niedrigen Zinsen könnte man weit mehr investieren und auch neue Schulden machen, kritisierte die Fraktionschefin der Linken, Sahra Wagenknecht. Sie nannte die Bundesregierung eine "grandiose Mannschaft von schwarzen und roten Nullen".

Mit Material von dpa