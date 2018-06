Bekämpfung von Fluchtursachen Hat Europa zu lange nicht nach Afrika geschaut?

Während Deutschland über die Zurückweisung an Grenzen diskutiert, sagt Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU), es sei mit Abschottung nicht getan. Denn in Afrika könnten sich mittelfristig viele Menschen auf den Weg nach Norden machen. Es sei höchste Zeit, deren Lage zu verbessern. Dazu braucht es auch die EU. Aber reicht Geld alleine dabei aus?

Im Frühjahr 2015 reiste er in den Nahen Osten und besuchte dort auch Flüchtlinge an der Grenze zu Syrien. Im Libanon gab es keine festen Camps, oft kein fließend Wasser für Schutzsuchende. In der Türkei gab es organisierte Aufnahmecamps mit guter Infrastruktur. Denen, die dort nicht aufgenommen wurden, ging es aber schlecht. Zudem wurden die Flüchtlinge von Einheimischen angefeindet, weil sie ihre Dienste als Billigarbeiter anboten. Müller warnte damals: Wenn sich die Lage nicht bessert, kommen die Menschen nach Europa. Das war im März 2015. Im September waren sie da.

Mittelfristig könnten 100 Millionen Flüchtlinge aus Afrika kommen

Inzwischen ist die Zahl der Flüchtlinge, die in Europa ankommen, wieder deutlich gesunken. In Deutschland wird jetzt diskutiert, was mit Menschen passieren soll, die es an die deutsche Grenze geschafft haben. Und Müller warnt immer wieder. Er befürchte dass sich große Flüchtlingsströme in Bewegung setzen könnten. 100 Millionen Flüchtlinge aus Afrika seien denkbar. Man könne die Zäune an der europäischen Grenze nicht so hoch bauen, dass sie dem Druck aus Afrika standhielten, sagt Müller. Also: Abschottung sinnlos.

Stattdessen: Die Ursachen der Flucht bekämpfen.

Das ist in der Großen Koalition Konsens. Und es soll an erster Stelle des noch unveröffentlichten Regelwerks Migration stehen. Während Länder wie Libanon und Jordanien, die die Bundeskanzlerin gerade bereist, mittlerweile mehr Unterstützung bei der Flüchtlingsversorgung erhalten, liegen die Anrainer afrikanischer Krisenstaaten zum Teil unter dem Radar. Beispiel die Nachbaren des Südsudan. Ein Drittel der gesamten Bevölkerung des Landes, vier Millionen Menschen ist auf der Flucht. Mehr als die Hälfte von ihnen sind in angrenzende Staaten geflohen. Die meisten nach Uganda, das an seine Aufnahmegrenzen stößt. In diesem Jahr wurden laut UN-Flüchtlingshilfswerk nur sieben Prozent der Hilfen ausgezahlt, die für ihre Versorgung nötig sind.

Müller fordert weltweiten Krisenfonds

Entwicklungsminister Müller kritisiert, es müsse immer zu einer großen Katastrophe kommen. Dann erst werde gezahlt. Er fordert mehr Geld von der EU für die Entwicklungszusammenarbeit in Afrika als die in ihrem mittelfristigen Finanzrahmen zur Verfügung stellen will. Und einen weltweiten Fonds, der die Notversorgung in Krisen sicherstellen könnte.

"Mit zehn Milliarden weltweit, könnten wir in allen Krisen allen Menschen, die sich in Boote flüchten ein Überleben sichern." Gerd Müller

Kann Geld allein Afrikas Problem lösen?

Nein, sagt die SPD-Parteivize Natascha Kohnen. In vielen Politikbereichen müsse sich etwas ändern. Zum Beispiel beim Klimaschutz. Versäumnisse hier beraubten Menschen ihrer Lebensgrundlage. Ähnliches gelte für die Handelspolitik.

"Europa schließt immer wieder Freihandelsabkommen, die Menschen in Afrika die Lebensgrundlage entziehen. Ich sage jetzt nur mal die Erlaubnis vor der nordafrikanischen Küste zu fischen ruiniert schlichtweg die heimische Fischerei. Das entzieht Menschen die Lebensperspektive und deswegen fliehen die." Natascha Kohnen, SPD-Vizevorsitzende

Politische Lösungen gesucht

Zudem sind die Problemlagen der afrikanischen Staaten sehr unterschiedlich: Im Südsudan herrscht Bürgerkrieg, in Mali gibt es bewaffnete Konflikte, Somalia leidet unter Terrorismus, ungelöste politische Konflikte gibt es in einer Vielzahl von Staaten. Genauso wie Korruption. Nicht überall kann also mit Geld geholfen werden. "Die Mehrzahl der Flüchtlinge flieht vor Kriegen, Gewalt und Verfolgung", sagt Bärbel Diekmann, Präsidentin der Welthungerhilfe. Einzig politische Lösungen könnten dazu führen, dass Menschen in ihren Heimatländern bleiben.