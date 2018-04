Aussprache über Regierungserklärung Hartmann wirft Söder "Politik der Gefälligkeiten" vor

Herbe Kritik für Söders Milliardenversprechen in der Regierungserklärung hagelt es von dem Fraktionschef der Grünen, Ludwig Hartmann: Söder wolle mit teuren Versprechungen nur eigene Pläne durchsetzen, es mangele ihm aber an Mut und Haltung. Vor allem Söders Absage an den dritten Nationalpark sei verantwortungslos.

Von: Petr Jerabek